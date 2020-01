Cansu Kaya cinayetinde 2 kişi gözaltında!

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde, 18 yaşındaki Cansu Kaya’nın kaybolduktan 3 gün sonra bir su kanalında cesedinin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Cesedinin bulunduğu kanalda polis balıkadamların yaptığı çalışma sona erdi. Aralamalarda Kaya'ya ait herhangi bir eşyaya rastlanmadı.

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde, kanalda cesedi bulunan Cansu Kaya’nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan ve sorgusu süren N.D. (24) ve M.P.C. (17) yarın adliyeye sevk edilecek.

Cansu Kaya’nın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan zanlılardan N.D.’nin (24) jandarmaya verdiği ilk ifadede, "M.P.C., suya atladı, arkasından da Cansu suya atladı. Cansu sudan çıkmayınca olay yerinden kaçtık.

Cansu’ya ait elbise ve çantasını farklı bir noktaya götürerek yaktık" dediği, M.P.C.’nin (17) de bunu doğruladığı öğrenildi.

Aile, katilin bulunmasını istiyor

Yeğeninin evine bağlı bir genç olduğunu, açık lisede okuduğunu ve üniversiteye gitme hayalleri kurduğunu söyleyen amcası Ramazan Ötüş, ölüm haberi üzerine ailece yıkıldıklarını söyledi. Kendisinin küçükken evlatlık verildiğini ancak Cansu’nun öz amcası olduğu belirten Ramazan Ötüş, "Cansu ailesine bağlı bir kızdı. Babasından daha fazla beni görürdü. Çocukların hepsi de bana ’baba’ derlerdi. Cansu’yu hemen hemen her gün görürdüm. Benim yanıma gelirdi. Benimle her şeyini konuşurdu. Gizlisi saklısı yoktu. Dalyan’da çalışmak için benden izin aldı. ’Ben okumak istiyorum, lisede iki dersim kaldı. Yarın üniversitede para lazım olur; babamın durumu da belli, çok fazla yük olmayayım harçlığımı da çıkartırım’ dedi ve çalışmaya başladı. Ben yıllardır balık yakalarım denize dalarım. Çok boğulan insan gördüm. Cansu, kesinlikle boğulmuş gibi değildi. Bulunduğunda burnundan kan geliyordu. Sadece vurgun yiyen kişinin burnu kanar. Kesinlikle Cansu önceden öldürülmüş ve suya atılmış bulunduğunda boynunda da iz vardı. Ben bu işin faillerinin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Ablasına çok yorgun olduğunu ve yatacağını söylemiş

Genç kızın ablası Burcu Kaya, "Benim kardeşim hayatı deli dolu yaşardı. Ama benden ve özellikle amcamdan hiçbir şey saklamazdı. Bir yere gidilecekse beraber giderdik arkadaşlarının genelini tanırdım. Benim çalıştığım iş yerine gelirlerdi. Son dönemde iki arkadaşı daha olmuş onları çok fazla tanımıyorum. Ama kardeşim kesinlikle iş çıkışı kalmış olduğu pansiyona giderdi. Pansiyon sahibi de yakın tanıdığımızdı. O gece yani pazar günü gece saat 23.00 ila 23.30 arası görüştük. ’Abla çok yorgunum yatacağım’ dedi. Ondan sonra da dediğim gibi hiçbir haber alamadık" diye konuştu.

Anne Gülen Kaya, "Ben kızımın katillerinin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Valilikten yazılı açıklama

Muğla Valiliği’nden konuşla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Cansu Kaya’nın kanalda ölü bulunması olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Asayiş Şube müdürlükleri birimleri ile Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerinden oluşan özel ekip oluşturuldu. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ve gözetiminde ön otopsi raporu için Dalyan Mahallesi Sağlık Ocağı’nda inceleme yapılmış, ölüm sebebi tespit edilememiş, kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Muğla Adli tıp Kurumu’na maktul sevk edilmiştir. Henüz adli tıp raporu sonuçlanmamıştır. Oluşturulan özel ekip tarafından ölüm sebebiyle ilgili bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma yapılmış, bu kapsamda maktulün bulunduğu bölgedeki bütün kamera kayıtlarının incelenmeye başlanmıştır. Cumhuriyet Savcısı tarafından Marmaris’te konuşlu İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekibi istenmiş, bugün saat 13.00’dan itibaren dalgıçlar olay bölgesinde delil aramaya başlandı. Yapılan çalışmalarda 4’ü şüpheli olmak üzere toplam 11 şahsın bilgisine başvuruldu. Biri maktule, üçü şüphelilere ait dört ikamette arama yapıldı. Oluşturulan özel ekip tarafından soruşturma çok yönlü sürüyor."

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.