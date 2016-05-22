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Kültür-Sanat

Cannes’da ödüller bugün verilecek

Bugün yapılacak törende bu yıl Altın Palmiye Onur Ödülü Fransız aktör Jean-Pierre Leaud’e verilecek

22 Mayıs 2016 03:06

Yönetmen Woody Allen’in yarışma dışı kategoride yer alan “Cafe Society” filminin gösterimiyle açılan Cannes Film Festivali, bugün sona erecek.

Başkanlığını “Mad Max” serisi filmlerin yönetmeni George Miller’in yaptığı jüri, 21 film hakkındaki değerlendirmelerini bugün açıklayacak.

Festivalde yarışanlar arasında, yönetmenler Pedro Almodovar, Ken Loach, Sean Penn, Xavier Dolan, Paul Verhoeven ve Dardenne kardeşlerin filmleri de bulunuyor.

Festivalde, Allen’in “Cafe Society” filminin yanı sıra Steven Spielberg’in “The BFG” ve Jodie Foster’ın “Money Monster” filmleri de yarışma dışı filmler bölümünde gösterildi.

Bugün yapılacak törende bu yıl Altın Palmiye Onur Ödülü Fransız aktör Jean-Pierre Leaud’e verilecek.

Leaud, Fransız Yeni Dalga akımının kurucularından François Truffaut’un filmlerindeki Antoine Doinel karakterini canlandırmış ve pek çok filmde rol almıştı.

 

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