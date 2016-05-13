Cannes'da gündem Woody Allen'a yapılan 'tecavüz' şakası

Cannes Film Festivali’nin açılış seremonisinde Laurent Lafitte’nin Woody Allen ile ilgili yaptığı cinsel taciz göndermesi Allen’ın yeni filmi Cafe Society’nin oyuncu kadrosunda bulunan Blake Lively dahil tüm seyircilerin tepkisini çekti. Laurent Lafitte‘in Allen’a ”Her ne kadar Amerika’da tecavüzden suçlu bulunmasan da Avrupa’da bu kadar film çekiyor olabilmen güzel bir şey.” dedi.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; Annie Hall, Vicky Cristina Barcelona ve Midnight in Paris gibi başarılı filmlerin arkasındaki dahiyane yönetmen Woody Allen’ın son projesi Café Society genç bir adamın sinema sektöründe çalışmak için New York’a gelerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamasını konu alırken; filmin başrollerini Kristen Stewart, Jesse Eisenberg ve Blake Lively paylaşıyor.

2016 Cannes Film Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştiren yapım festivalin öne çıkan projeleri arasında kendine yer bulmakla birlikte, ilginç bir tartışmaya da imza attı. Açılış seremonisini sunan komedyen Laurent Lafitte‘in Allen’a hitaben söylediği ”Her ne kadar Amerika’da tecavüzden suçlu bulunmasan da Avrupa’da bu kadar film çekiyor olabilmen güzel bir şey.” sözleri izleyicileri şoka uğrattı.

Cannes Film Festivali’nde Woody Allen İle İlgili Yapılan Şaka Tepki Çekti!



Geçtiğimiz senelerde Dylan Farrow’ın ünlü yönetmen hakkındaki suçlamaları Hollywood başta olmak üzere sinema camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Lafitte’in yaptığı gönderme için Allen ‘Ben komedyenlerin istedikleri şakaya yapabileceğini düşünüyorum, dolayısıyla bu şakaya alınmadım.‘ şeklinde konuşsa da filmde Veronica karakterine hayat veren Lively festivallerin bu tarz söylemlere sahne olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Oyuncu ”Tecavüz, homofobi ya da Hitler hakkındaki herhangi bir şeye şaka gözüyle bakmıyorum. Film festivalleri oyuncular ve sektör için önemli bir olgu. Hiç de eğlenceli olmayan bir konu hakkında şakalar yapmak seyirci için de rahatsızlık vericiydi. Eğer 1940’larda olsaydık böyle bir şey yaşanmazdı. Fred Astaire ya da Bing Crosby’nin bu tarz şakalar yapacağını sanmıyorum.” şeklinde konuştu.