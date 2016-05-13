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Julia Roberts, Cannes'da topuklu tabusunu yıktı

Roberts, kırmızı halıda çıplak ayakla yürüyerek dikkatleri üzerine çekti

13 Mayıs 2016 22:28

ABD'li aktris Julia Roberts, Cannes Film Festivali'nde başrolünü oynadığı Money Monster (Para Tuzağı) filminin galasına giderken alışılmışın dışına çıkarak kırmızı halıda çıplak ayak yürüdü.

Sputnik’in haberine göre, George Clooney ile birlikte yönetmenliğini Jodie Foster'ın yaptığı filmin ilk gösterimine giden Roberts, kırmızı halıda çıplak ayakla yürüyerek dikkatleri üzerine çekti.

Festival yöneticileri geçen yıl bir grup kadını topuklu ayakkabı giymedikleri gerekçesiyle Carol filminin gösterimine almamıştı.

Sinema dergisi Screen Daily, bazıları 50'li yaşlarda olan ve sağlık problemi yaşayan bu kadınların film gösterimlerinden birine alınmadıklarını gündeme taşımıştı.

​Haberde, festival yönetiminin konuya dair hiçbir açıklama yapmamasının da altı çizilmişti.

 

 

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