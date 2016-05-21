T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şebnem Bozoklu'yu Cannes'da soydular

"İki gündür arayan soran, ulaşamayan pek sevgili arkadaşlarım, telefonum yok. Ödülü kutladığımız gece Cannes’da çantamı çaldırdım"

21 Mayıs 2016 19:32

Şebnem Bozoklu, Uluslararası Cannes Film Festivali için geldiği Fransa’nın Cannes şehrinde kutlama esnasında çantasını çaldırdı.

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali’nde “Eleştirmenler Haftası” kapsamındaki yarışmada uzun metraj kategorisinde  ikincilik ödülü alan Mehmet Can Mertoğlu’nun yönettiği  “Albüm”ün başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu, ödül kutlaması esnasında çantasını çaldırdı. Bozoklu soyulduğunu Instgram hesabından duyurdu.

“İki gündür arayan soran, ulaşamayan pek sevgili arkadaşlarım, telefonum yok. Ödülü kutladığımız gece Cannes’da çantamı çaldırdım. Şimdi İstanbul’dayım. Bugün halledeceğim. Öptüm.” 

 

ETİKETLER

Şebnem BozokluCannesCannes da soyuldu
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-05-21T19:32:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sebnem-bozokluyu-cannesda-soydular,341531","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sebnem-bozokluyu-cannesda-soydular,341531"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24