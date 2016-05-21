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Şebnem Bozoklu'yu Cannes'da soydular
"İki gündür arayan soran, ulaşamayan pek sevgili arkadaşlarım, telefonum yok. Ödülü kutladığımız gece Cannes’da çantamı çaldırdım"
Şebnem Bozoklu, Uluslararası Cannes Film Festivali için geldiği Fransa’nın Cannes şehrinde kutlama esnasında çantasını çaldırdı.
Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali’nde “Eleştirmenler Haftası” kapsamındaki yarışmada uzun metraj kategorisinde ikincilik ödülü alan Mehmet Can Mertoğlu’nun yönettiği “Albüm”ün başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu, ödül kutlaması esnasında çantasını çaldırdı. Bozoklu soyulduğunu Instgram hesabından duyurdu.
“İki gündür arayan soran, ulaşamayan pek sevgili arkadaşlarım, telefonum yok. Ödülü kutladığımız gece Cannes’da çantamı çaldırdım. Şimdi İstanbul’dayım. Bugün halledeceğim. Öptüm.”
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