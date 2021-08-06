Canlı yayına saldırı düzenlenen Halk TV: Biz korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, basın özgürlüğü mevzilerini terk etmiyoruz

Marmaris İçmeler'deki canlı yayınına saldırı düzenlenen Halk TV, "Biz korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, basın özgürlüğü mevzilerini terk etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

halktv.com.tr'den yayımlanan yazılı açıklamada, "Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç idari cezalar ve kısa bir süre içinde iki fiziki saldırı sadece Halk TV’yi değil, basın özgürlüğünü de hedef almaktadır. Halk TV, adına yakışır biçimde, tüm zorbalıklara karşı halkı aydınlatma ve gerçeklerle buluşturma sorumluluğunu sürdürecektir. Ülkenin kurtarıcısı ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün mirasına sahip çıkacaktır. Biz korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, basın özgürlüğü mevzilerini terk etmiyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu ülkenin yönetiminden sorumlu tüm makam ve şahıslara bir çağrıda bulunuyoruz: 5 Ağustos Perşembe gecesi Halk TV'nin Marmaris’teki yayınında konuşmalarıyla milyonları ağlatan yurttaşlarımızın korunmasını sağlayınız. Biz habercilerin üzerinde sonuç alamadığınız korku sopasını, bırakın suçlanmayı, alkışı hak eden o yurttaşlara doğrultmayınız. Her alanda tüm gerçekleri olduğu gibi, bu konudaki gelişmeleri de hassasiyetle izleyeceğimizi belirtir, saygılar sunarız."

Ne olmuştu?

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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