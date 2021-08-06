Halk TV yayınına baskın! "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz!"

T24 Haber Merkezi



Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayın, bir grup saldırgan tarafından basıldı. "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz" diye bağıran saldırgan grup içindeki bir kişi, bir şişeyi kırarak olay yerindeki Halk TV kameramanını hedef aldı.



Programcılarından Levent Gültekin'in İstanbul'daki merkez binası önünde 8 Mart'ta linç girişimine hedef olduğu Halk TV, bu kez, ormanları günlerdir yanan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler beldesinde açık havada yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. Gökmen Karadağ ile Açıkça adlı program, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve avukat Salim Şen'in katılımıyla canlı yayın olarak sürerken, saat 00.30 sıralarında bir grubun saldırısına uğradı. Yayın sürerken önce uzaktan laf atan grup, daha sonra yayının kesilmesine neden olan bir saldırıya yöneldiler. "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz. Bir yanlış daha olursa müdahale ederiz" diye bağıran grubu Halk TV Program Koordinatörü Candan Yıldız engellemeye çalıştı. Daha sonra Gökmen Karadağ da yayına ara vererek İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile birlikte saldırıyı önlemeye çalıştı.

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Candan Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, saldırganlar arasındaki bir grup, Muğla trafiğine kayıtlı 48 EJ 497 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı. Gökmen Karadağ, "Kaç yıllık canlı yayıncıyım, böyle bir baskın görmedim. Yayın yaptık biz, bir şey yapmadık. Ağaç kavuğundan da çıkmadık" dedi. Karadağ, yayını sette izleyerek destek veren Marmarislilere teşekkür etti.

Devam eden yangınlar nedeniyle Marmaris'te bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Halk TV yayınına bağlanarak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un, kendisine saldırganlar arasında yer alan Sertan Yüce'nin gözaltına alındığını söylediğini açıkladı. Daha sonra Sertan Yüce, Mert Kaloğlu ve 3 kişinin daha karakolda olduğu belirtildi. Daha sonra saldırıya uğrayan yayına bizzat katılan ve "Bunların ağa babası geldi vatandaşın üstüne çay attı. Bunlat da çakal . Ben dokuz gündür yangın nedeniyle buradayım; bu çakallar ne yaptı biliyor musunuz, hiçbir şey yapmadılar. AK Parti İl Başkanı'yla dünya kadar fotoğrafı var bu saldırganların. Bunlar talimat almışlar" diyen Öztunç, iktidarı eleştirirken, İçişleri Bakanlığı'na, bütün saldırganların bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.



Saldırganlardan Sertan Yüce'nin, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan plaket alırken görüntüsü ortaya çıktı





"AKP Marmaris İlçe Örgütü'nde görevli"

Halk TV Program Koordinatörü Candan Yıldız, saldırgan grup içindeki Sertan Yüce'nin AKP Marmaris İlçe Örgütü'nde görevli olduğunu açıkladı. Olayın basın ve ifade özgürlüğünün Türkiye'deki durumunu gösterdiğini vurgulayan Yıldız, gergin olduklarını, ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle şaşırmadıklarını söyledi.

İsmail Saymaz da, saldırının ardından, "aslında uygarca söz isteselerdi, kendi görüşlerine katılmayanları da programa alabileceklerini, bunu saldırıdan önceki dakikalarda program sırasında dile getirdiğini, güvenlik için polis de çağırmadıklarını" anlattı. Saymaz, "kimsenin müdahalesiyle gazetecilikten vazgeçmeyeceklerini, görüşlerini daha yüksek sesle dile getireceklerini" vurgularken, "Bu kabadayılık sökmez" dedi. Saymaz, "yurttaşların, bu tür provokasyonlara karşı serin kanlı olmaya" da çağırdı.

Murat Ağırel de, "Ergenekon davaları sürecinden beri cezaevine atıldığını, hakkında onlarca dava açıldığını, ancak demokrasi ve Cumhuriyet değerleri için kimseden korkmadan mücadele etmeye devam edeceğini," söyledi. Ağırel, "Susmayacağız, yılmayacağız, korkmayacağız. Gazeteciliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Serseri bile değil bunlar" derken, Marmaris adına saldırganlardan utandıklarını belirterek özür diledi. Oktay, caydırıcı olması için "saldırının örgütlü bir terör saldırısı" olarak soruşturulması gerektiğini vurguladı.



Yayına bağlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, geçmiş olsun dileklerini iletirken basın özgürlüğüne yönelik saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.

DİSK Basın İş Başkanı gazeteci Faruk Eren de, yayına bağlanarak saldırıyı kınarken, Türkiye'nin en son televizyon baskınına 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi uğradığına dikkat çekti.

Program katılımcıları; "iktidar medyası etkisini kaybetmişken Halk TV yayınlarının çok izlenmesinin de saldırının nedenlerinden biri olduğunu" dile getirdiler.

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