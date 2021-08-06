Halk TV yayın ekibine saldırıya tepki: "RTÜK baskılarının ardından eşkıyalar da sokağa döküldü!"

Halk TV'nin orman yangınlarının konuşulduğu Marmaris İçmeler'deki canlı yayın, bir grup saldırgan tarafından basıldı.

"Yanlış konuştuğunuzda engelleriz" diye bağıran saldırgan grup içindeki bir kişi, bir şişeyi kırarak olay yerindeki Halk TV kameramanı hedef aldı.

"RTÜK baskılarının ardından eşkıyalar da sokağa döküldü!"

Sosyal medyada Halk TV'ye yapılan saldırıyla ilgili tepkiler geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "RTÜK baskılarının ardından eşkıyalar da sokağa döküldü! Halk TV'ye yönelik saldırılar kabul edilemez, halkın haber alma özgürlüğü engellenemez!" diyerek saldırıya tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir.” Tüm bu saldırıların sebebini biliyoruz.. Hep birlikte üstesinden geleceğiz…Geçmiş olsun

@halktvcomtr" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hayırdır! RTÜK yetmedi, ayak takımını mı sahaya sürmeye başladınız?

Geçmiş olsun Halk TV." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Halk TV milletin müşterek sesidir Halk TV milletin dilidir, kulağıdır. Saldırı ifade özgürlüğüne, düşünceyi açıklama özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, çalışma hakkına, bilgilenme ve öğrenme hakkına saldırıdır Basın özgürlüğüne, demokrasiye saldırıdır. KINIYORUM" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Halk TV yayınına baskın! "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz!"