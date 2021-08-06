RTÜK Başkanı: Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz, bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değil

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz, bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV’ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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