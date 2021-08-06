Halk TV canlı yayınına saldıranların tamamı serbest bırakıldı!

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

TIKLAYIN - Halk TV yayınına baskın! "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz!"

Halk TV'nin İçmeler'de gerçekleştirdiği Gökmen Karadağ ile Açıkça Muğla özel yayınına organize saldırı düzenlendi. Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban saldırının ardından gözaltına alındı. 4 kişi serbest bırakılırken, şişeyle saldıran Mert Topaloğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Topaloğlu da savcılıktan serbest bırakıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından saldırganlar hakkında şikayette bulunmak için karakola gittiklerinde, ‘’Bize saldırı oldu, asıl biz şikayetçiyiz" diyerek darp raporu aldığını açıkladı.

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Ne olmuştu?

Programcılarından Levent Gültekin'in İstanbul'daki merkez binası önünde 8 Mart'ta linç girişimine hedef olduğu Halk TV, bu kez, ormanları günlerdir yanan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler beldesinde açık havada yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. Gökmen Karadağ ile Açıkça adlı program, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve avukat Salim Şen'in katılımıyla canlı yayın olarak sürerken, saat 00.30 sıralarında bir grubun saldırısına uğradı. Yayın sürerken önce uzaktan laf atan grup, daha sonra yayının kesilmesine neden olan bir saldırıya yöneldiler. "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz. Bir yanlış daha olursa müdahale ederiz" diye bağıran grubu Halk TV Program Koordinatörü Candan Yıldız engellemeye çalıştı. Daha sonra Gökmen Karadağ da yayına ara vererek İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile birlikte saldırıyı önlemeye çalıştı.

Candan Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, saldırganlar arasındaki bir grup, Muğla trafiğine kayıtlı 48 EJ 497 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban saldırının ardından gözaltına alındı.