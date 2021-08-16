Galatasaray, sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yendi; sezona galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan golleri Diagne ve Cicaldau (Penaltı) attı.

Giresunspor maça daha derli toplu başlayan ekip oldu. Galatasaray'dan daha organize olan Karadeniz ekibi, Balde ile tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Buna karşın golü bulan Galatasaray oldu. 31. dakikada Taylan Antalyalı'nın harika pasında Sofiane Feghouli, ceza sahası içinde topla buluşup vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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37. dakikada Hüsamettin Tut'un Sacha Boey'e ceza alanı sağ tarafında kayarak yaptığı müdahaleyi hakem Erkan Özdamar penaltı olarak değerlendirdi. Giresunsporlu oyuncuların itirazları altında VAR incelemesi sonrası Erkan Özdamar kararını değiştirmedi.

40. dakikada penaltı için topun başına geçen Diagne, vuruşunu yaptı; ancak Okan Kocuk, rakibine gol izni vermedi.

44. dakikada Hüsamettin Tut'un cezıa sahası içinde Diagne'ye müdahelesine hakem 'penaltı' dedi. Yan hakem, pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Galatasaray, penaltı kazandı.

45+2'de penaltı atışı için topun başına Cicaldau geçti. Rumen oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ikinci kez Girersunspor ağlarıyla buluştu.

İkinci yarıda skandal yaşandı. Galatasaraylı Marcao, kendi takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından yumruk attı. Hakem Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, sahdan 2-0 galip ayrıldı.

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