Kremlin, Rus ordularının 'tekrar' ilerlemeye başladığını duyurdu; Kiev, Rusya'nın "ültimatomunu reddettiğini" bildirdi

T24 Dış Haberler

Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırısının üçüncü gününde, çeşitli kentlerde silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediliyor.

Ukrayna yönetimi, Rus ordusunun Kiev'in merkezine doğru ilerlemeye çalıştığını belirtirken Rusya, cuma günü paraşütçü askerlerin Kiev banliyölerindeki Gostomel Havaalanı’nı ele geçirdiğini ve başkentin batıdan bloke edildiğini duyurdu.

Putin'in Ukrayna ordusuna bir darbe ile yönetimi ele geçirmesini söylediği cuma gününde Kiev ve Moskova'dan müzakere sinyalleri geldi. Moskova, Minsk’e bir heyet göndermeye hazır olduklarını belirtirken Kiev, görüşmelerin yer ve zamanının konuşulduğunu söyledi. Müzakere tarihi üzerine bugün de planlamaların yapılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu sabah saatlerine kadar sürer Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirdi. Ukrayna'yı işgalin kınandığı karar tasarısına ilişkin oylama daimi üye Rusya tarafından veto edildi. Çin, çekimser oy kullandı.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni işgal girişiminin 3. günü 26 Şubat'ta yaşananlar...

00.40 Kiev şehrinde bombardıman ve şiddetli çatışma devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, ‘son dakika’ notuyla yaptığı paylaşımda “Kyiv bombardıman altında” dedi.

00.32 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

00.30 Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor.

23.49 Ukrayna’daki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslenerek, “Molotofları hazırlayın” dedi.

23:30 Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla askeri teçhizat teslim edeceği ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağı belirtildi.

23.11 Ukrayna’nın Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov’a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı.

23.02 Polonya, Ukrayna’daki yaralıların sevki için 5 vagonlu bir tren hazırlıyor.

22.38 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Ukrayna Altyapı Bakanlığı etrafında çatışmalar şiddetlendi.

22.11 Ukrayna Deniz Kuvvetleri, “Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti” açıklaması yaptı.

21.50 Son 24 saat içinde Rusların ciddi bir ilerleme sağlayamadığını belirten Ukraynalı yetkililer, "Yaklaşık 3500 Rus askeri öldü ya da yaralandı" açıklamasında bulundu.

21.42 Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki ofisine göre, Rovenki kentindeki petrol tesisinde patlama meydana geldi. Bir füze saldırısında gerçekmiş olabileceği belirtilen patlamada 200 ton dizel yakıtın yandığı bildirildi.

21.40 Ukrayna Lideri Zelenski, Azerbaycan'a ait enerji şirketi SOCAR'ın, ambulanslar için Ukrayna'daki tüm istasyonlara ücretsiz yakıt vereceğini açıkladı. Zelenski, Azerbaycan Lideri Aliyev’e teşekkür etti.

21.30 Belçika Başbakanı Alexander De Croo ülkesinin, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme amacıyla Romanya'ya 300 asker konuşlandıracağını söyledi. De Croo ayrıca Ukrayna'ya 2 bin makineli tüfek ve 3 bin 800 ton yakıt yollayacağını da sözlerine ekledi.

21.09 Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

21.00 İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya’nın sınır komşusu Estonya’ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya’daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

20.35 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Zelenski ayrıca, "Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararı için herkese minnettarım" açıklamasında bulundu.

20.30 Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus güçlerinin Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.

20.00 İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'deki boğazların, Rus gemilerinin geçişine açık olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, “Boğazlar açık. Bize böyle bir kararın bilgisi gelmedi” ifadeleri kullanıldı.

19.55 İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı iddia edildi. Açıklamada Rusya'nın ‘lojistik sorunlar yaşadığı’ ifadesi yer aldı. Bakanlık açıklamasında, Kiev'in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya'nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı.

19.48 Rusya, Romanya’ya hava sahasını kapatacağını açıkladı.

19.39 İsveç, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçına çıkmayacağını bildirdi.

19.25 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

19.00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğun göç dalgasının yaşandığı Polonya sınırı, çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı.

18.55 ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 250 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin yüzde 50'sinin şu anda ülkede olduğunu belirtti.

18.44 Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefonda görüşmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" denildi.

18.15 Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi" üzerine tüm birliklere "bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini" açıkladı.

18.00 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bari 150 binden fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiği belirtildi.

17.33 Rusya, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür tweeti sonrası; Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması konusunda Türk tarafından herhangi bir resmi bildirim almadığını söyledi. Öte yandan Reuters'a Ankara'dan konuşan bir yetkili de "Türkiye Boğazların Rus gemilerine kapatılması yönünde bir karar almadı" dedi.

17.12 Çeçen lider Kadirov, birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını doğruladı. Kadirov, Çeçen kuvvetlerinin hiçbir zarar görmediğini ve Ukrayna'ya ait bir askeri tesisin de ele geçirildiğini söyledi. Kadirov, Ukrayna saflarında savaşan Çeçenlerin de öldürüleceğini belirtti.

17.12 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'in ateşkesle ilgili müzakereleri reddetmediği ancak Rusya'nın ültimatomunu kabul etmediği ifade edildi. Açıklama, Kremlin'in iddia ettiği gibi Rus askerlerinin ilerlemeyi durdurmadığı belirtildi. Ayrıca Kiev'in "ültimatom olmadan müzakerelere hazır olduğu" ifade edildi.

17.10 Zelenski'nin mesajı, kamuoyuna henüz açıklanmayan bir kararın paylaşılması olarak da yorumlandı. Guardian, Zelenski'nin tweetini, "Türkiye Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini yasakladı " ifadesiyle duyurdu.

17.03 Britanya, bu akşam oynanacak bir maç için Newcastle'a gelmesi planlanan Belarus Milli Erkek Basketbol Takımı'nın vizelerinin iptal edildiğini açıkladı.

16.56 Ukrayna, Rusya'nın işgalinin başladığı perşembe gününden bu yana aralarında çocuklar da bulunan 198 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

16.35 Zelenski'den yeni tweet:

''Arkadaşım Cumhurbaşkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve askeri destek Ukrayna için askeri destek son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak''

16.27 Letonya, Romanya ve Litvanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

16.20 Britanya'nın NATO kararı doğrultusunda gönderdiği güçlerin Doğu Avrupa'ya vardığı belirtildi.

16.05 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini" ifade etti.

15.48 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı müzakereleri reddetmekle suçladı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere beklentisiyle orduya ilerlemeyi durdurma talimatı verdiğini ancak Rus güçlerinin bugün ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

15.38 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. 2 ülke arasında arabuluculuk teklifinde bulundu.

15.30 Facebook, Rusya devlet medyasına ait hesapların reklam yapmasını ve bundan para kazanmasını yasakladı.

15.23 Polonya Başbakanı, Macaristan Başbakanı'nın Rusya'yu SWIFT'ten çıkarmayı kabul ettiğini söyledi.

15.07 Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimirti Medvedev, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken, Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyaçları olmadığını söyledi. Mednedev bu durumun Rusya’da idam cezasını geri getirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

14.50 Kiev'de 17:00'den 08:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı, sokağa çıkma kararına uymayanların düşman sayılacağını ve gözaltına alınacağını bildirdi.

14.42 Avrupa bölgesi içindeki bir Merkez Bankası Başkanı, Rusya'yı küresel SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararının birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

14.20 Estonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

14.16 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği duyurdu:

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi.”

14.05 Rusya Komünist Partisi milletvekili Mikail Matviv, Kiev’in bombalanması için oy vermediği söyleyerek savaşın durdurulması için çağrı yaptı.

13.48 Fransız Deniz Kuvvetleri, Manş Denizi'nde Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı bir firmaya ait olduğu şüphesiyle Rus kargo gemisine el koydu.

13.25 Ukrayna Devlet başkanı Zelenski, Kiev'de olduğunu, Kiev'in ve çevresindeki kilit noktaların kontrol altında olduğunu söylerken, Ukrayna'yı savunabilecek herkese silah vermeye hazır olduklarını duyurdu. Zelenski ayrıca Rusya halkında savaşa karşı olmaları çağrısında bulundu.

13.17 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşı ile görüştüğünü ve Fransa'nın Rusya'nın SWIFT'ten çıkartılma kararını desteklediklerini yazdı. Kuleba ayrıca, Fransa'nın Ukrayna'ya silah ve askeri ekipman yardımı yapmaya hazır olduğu belirtti.

13.15 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, Kiev şehir merkezinden 30 kilometre uzakta büyük bir kuvvetle ilerlemeye devam ettiğini duyururken; Rus güçlerinin, Ukrayna hava sahasında üstünlüğü ele alamadığını ve Ukrayna ordusunun güçlü direnişiyle karşılaştığını bildirdi.

12.51 Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başladığı perşembe gününden bu yana 100 bin Ukraynalı sığınmacı kabul ettiğini duyurudu.

12.22 Britanyalı Bakan, Moskova'nın iddialarını yalanlayarak Ukrayna'nın Melitopol kentinin düşmediğini söyledi.

12.19 Polonya, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçına çıkmayacağını bildirdi.

12.16 Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılmasının, Kıbrıs'ın da duruma olumlu bakmasıyla birlike daha olası hale geldiği belirtildi. Rusya'nın ekonomisi üzerinde baskılar oluşturucağı düşünülen gelişmeyi, Ukrayna Dışişleri Bakanı, İtalya, Almanya ve Belçika'yla görüşmesinin ardından duyurdu. Bakan, "Başardık, Kıbrıs, Rusya'yı SWIFT'ten çıkarma kararını engellemeyeceğini doğruladı" yazdı.

12.10 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın Rusya ve Ukrayna arasında uzun süre devam edecek bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın geleneksel tarım fuarında konuşan Macron, ''Size bu sabah itibariyle söyleyebileceğim tek bir şey var; bu savaş uzun sürecek'' dedi.

''Bu kriz uzun sürecek, bu savaş uzun sürecek ve bunun getirdiği tüm krizlerin uzun sürecek sonuçları olacak'' diye konuşan Macron, ''Hazır olmalıyız'' çağrısında bulundu.

11.23 Ukrayna, Moskova Büyükelçiliği'ni Letonya'ya tahliye etme kararı verdi. Bazı savaş karşıtı Ruslar, büyükelçiliğin kapısına çiçek bırakıyordu.

11.09 Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili bir karar vermesi için çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Zelenski, ''Uzun süredir devam eden bir tartışmayı sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda bir karar vermek için çok kritik bir andayız. AB Konseyi Başkanı ile daha fazla etkili yardım ve Ukraynalıların özgür gelecek için verdiği kahramanca mücadeleyi konuştuk'' yazdı.

10.56 Kiev Belediye Başkanı, başkentte gece saatlerinde meydana gelen çatışmalarda 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

10.18 Ukrayna lideri Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu açıkladı. Zelenski, ''Partnerlerimizin gönderdiği silahlar ve ekipmanlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Savaş karşıtı koalisyon işe yarıyor'' dedi.

10.15 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çaldı.

9.54 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Melitopol kentini ele geçirdiğini açıkladı.

9.50 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını belirtti, "12 Şubat'tan itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız uyarılar çerçevesinde yaklaşık 5 bin vatandaşımız zaten ülkemize dönmüştür" dedi. Ukrayna'da toplam 20 bin civarında Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu bunlardan 16 binine tek tek telefonla ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, kendi imkanlarıyla yola çıkan vatandaşlara da Dışişleri Bakanlığının sınır kapılarına ilişkin duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.

9.46 Interfax, Rusya ordusunun Kiev'in kuzeyindeki bir hidroelektrik santralini ele geçirdiğini bildirdi.

9.30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, orduya silahlarını bırakmaları emri verdiği iddialarını yalanlayarak, ''Devletimizi savunacağız'' dediği bir video yayınladı.

9.12 Ukrayna Büyükelçiliği açıklamalarda bulundu:

"Saat 00:00’dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD'ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti."

"Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi."

"İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kiev bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor."

"Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğruyor."

08.53 Ukrayna'da bulunan gazeteci Gulsum Khalilova, sabah saatlerinde birçok bölgede çatışma yaşandığını ancak hiçbir şehrin düşmediğini ifade etti.

08.34 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yetkililer, sokaklarda Ukrayna güçleriyle Rusya güçlerinin çatışmaya başladığını bildirerek insanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

08.23 ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanlığı'na Ukrayna'ya 350 milyon dolar askeri yardım sağlanması için emir verdi.

08.02 Cuma günü yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil durum oturumunda Ukrayna'nın temsilcisi Sergiy Kislitsa, Rus saldırılarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

07.50 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye kendisini tahliye edebileceğini söylediği, ancak Zelenski'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Associated Press'e konuşan üst düzey bir istihbarat yetkilisine göre Kiev'de Rusya saldırıları ve çatışmalar yoğunlaşırken ABD, Zelenski'ye başkentten ayrılma çağrısı yaptığı ve kendisine tahliye konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi.

Zelenski'nin ise teklifi, ''Savaş burada'' diyerek reddettiği ve ''Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacı olduğunu söylediği'' belirtildi.

07.22 Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının "savaş suçu" teşkil edebileceğini bildirdi.

07.00 Geride kalan 24 saatte öne çıkan bazı gelişmeler:

- Rusya ordusu, Kiev’e girmeye başladı. Şehrin kuzeybatısı ve doğusundan merkeze doğru ilerlemeye başlayan Rusların hedefinin şehri ele geçirmek olduğu belirtiliyor.



- Moskova, Rus güçlerinin Kiev banliyölerindeki Gostomel Havaalanı'nı ele geçirdiğini ve Ukrayna başkentini batıdan bloke ettiğini bildirdi. Gece boyunca Kiev'de patlama sesleri duyuldu.



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu. Rus lider, "Bir kez daha Ukrayna askerlerine sesleniyorum; Neo-Nazi'lerin ve radikal milliyetçilerin çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın. Biz bir anlaşmaya daha kolay varabiliriz" dedi.



- Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Batılı güçlerin yaptırımlar konusunda hızlanmasını ve Ukrayna’ya daha fazla ordu desteği sağlamasını istedi. Zelenski, “Bombalar sadece Kiev’e değil, tüm Avrupa’ya düşüyor. Füzeler insanlarımız öldürdüğünde, aslında tüm Avrupalıları öldürüyorlar” dedi. Ukrayna lideri, akşam saatlerinde hükümet üyelerinin hala başkentte olduğunu gösteren bir video yayınladı.



- Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" ifade etti.



-NATO, doğu sınırına "ciddi" bir güç konuşlandırması yapacağını açıkladı.



-Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı



-Avrupa Birliği, Beyaz Saray ve Britanya, Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yaptırım listelerine aldı.



-Hem Ukrayna hem de Rusya müzakereye açık olduklarına dair açıklama yaptı. Kremlin günün sonunda bir müzakere ayarlanamadığını bildirdi.



-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kınayan, Rusya güçlerinin Ukrayna’dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı. Rusya'nın tasarıya veto ettiği oylamada; Çin, BAE ve Hindistan çekimser oy kullandı.

06.30 Kiev şiddetle dolu bir geceyi geride bıraktı. The Guardian'ın aktardığına göre şehrin doğusunda, batısında ve güneyinde patlamalar devam etti. Ukrayna ordusu Vasylkiv ve şehrin önemli yollarından 'Zafer Caddesi'nde Rus güçlerini püskürttüklerini belirtti. Rus ordusunun çeşitli cephelerden şehir merkezine doğru ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor.

05.12 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından "askerlerin kışlalarına dönmesi" çağrısında bulundu.

04.00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden bir video paylaşarak "Bu, Putin’in yarattığı bir savaş. O ve yakınları bundan sorumlu." yazdı.

Twitter'dan paylaşılan videoda, saldırıya uğrayan Ukrayna'dan görüntülerin üzerinde Rus yetkililerin işgal öncesi şu açıklamaları yer aldı:

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: “Rusya, kimseye saldırmayacak”

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov: “İşgal yok ve böyle planlar yok.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Rusya’nın Ukrayna işgali yok”

03.40 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev’in güneyinde bulunan Vasylkiv’de ağır çatışmalar yaşandığını söyledi.

CNN, Kiev çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

03.27 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amin Awad'ı, BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığını açıkladı.

03.12 ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra yaptığı açıklamada “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.01Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus güçlerinin Kiev’e saldırı düzenleyeceğini söyleyerek Ukraynalılara seslendi.

Zelenski, “Bu gece bize bir saldırı düzenleyecekler. Ne ile karşılacağımızı anlamalıyız. Bu hafta direnmeliyiz. Ukrayna’nın kaderi belli oluyor. Her sivil, mümkün olduğunca dikkatli olmalıdır” dedi.

02.56 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

02.40 Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa, Rusya'nın veto kararının ardından BMGK'nın Ukrayna oturumunda konuştu.

"BMGK savaşı engellemenin yollarını arıyordu. Biz o anlarda ölümcül hava saldırıları gerçekleştirildi, sivillere uçaklardan bombalar atıldı. Rus askerleri Ukrayna topraklarına girdi. Belarus topraklarından füzeler fırlatıldı. Dün aksam 1941’den beri Kiev için en korkunç geceydi. Bize saldıran da “Nazilerle savaştığını” iddia eden biriydi. Rusya’nın tasarıyı veto etmesi beni şaşırtmadı. Rusya asıl kendisi Nazilerin tarzı davranışlarına devam etmektedir. “Faşist Rusya rejimi” denmelidir."

Kislitsa, diğer ülkelerin de Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmelerini, uluslararası organizasyonların Rusya'nın üyeliklerine son vermelerini önerdi.

Kislitsa, Ukrayna'da ölenler ve barış için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

02.26 Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.

02.19 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna için yapılan oylamanın sonuçlarını değerlendirdi.



İşgalin kınanması için ‘evet’ oyu veren ülkelere teşekkür eden Zelenski “Rusya’nın vetosu Güvenlik Konseyi’ndeki plakasının, Avrupa haritasının ve dünyanın üzerinde bir kan lekesidir. Savaş karşıtı koalisyon derhal harekete geçmeli!” dedi.

02.17 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini kınayan karar tasarısını veto etmesine tepki gösteren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Twitter üzerinden şunları yazdı:

"Rusya bu kararı veto edebilir ancak seslerimizi veto edemez. Rusya, gerçeği, prensiplerimizi, Ukrayna halkını, BM Anlaşması’nı veto edemez. Ve Rusya, hesap verilebilirliği veto edemez”

02.11 ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerine yönelik yaptırım açıkladı.

ABD'nin yaptırım listesinde Putin ve Lavrov'un dışında şu isimlerin bulunduğu belirtildi:

Valentina Matviyenko, Vyacheslav Volodin, Sergei Ivanov, Nikolai Patrushev, Vladimir Kolokoltsev, Alexander Bortnikov,Igor Krasnov, Igor Shchegolev, Vladimir Ustinov, Viktor Zolotov.

02.04 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Vasilkov’da, Kiev’in güneyinde, paraşütçülerin bulunduğu bir Rus IL-76 nakliye uçağını düşürdüklerini açıkladı.

01.55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kınayan, Rusya güçlerinin Ukrayna’dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı. Rusya'nın tasarıya veto ettiği oylamada, Çin dahil olmak üzere üç çekimser oy çıktığı belirtildi.

Rusya'nın veto verdiği oylamada Çin'in çekimser kaldığı, 11 'evet' oyu çıktığı belirtildi.

Evet oylarının ABD, Britanya, Fransa, Norveç, İrlanda, Arnavutluk, İrlanda, Gabon, Meksika, Brezilya, Gana ve Kenya’dan çıktığı aktarıldı.

Çekimser oy ise Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’dan geldi.

01.45 Ukrayna medyası, Kiev’de silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev’deki vatandaşlara “işgalcileri etkisiz hale getirmek için” molotof kokteyl yapmalarını önerdi.

01.42 Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür etti. Zelenski, şunları yazdı:

“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’nın gerçek bir dostu olduğunu söylemeliyim. En zor zamanlarda bizimle. Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması ve Putin’e kişisel yaptırımların getirilmesini, savunma silahlarının sağlanmasını destekledi. Teşekkürler Fransa.”

01.37 Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'yı kınayan karar tasarısı için toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda-Thomas Greenfield, Birleşmiş Milletler verilerine göre son 48 saatte 50 bin kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini söyledi.

01.35 Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Federov, Apple’a Rusya’ya ürün teslimatını durdurma ve App Store’u Ruslar için kapatma çağrısında bulundu.

01.24 Reuters'ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray, ABD Kongresi'nden Ukrayna krizi için 6.4 milyar dolar talep etti.

Ukrayna için Kongre'den talep edilen 2.9 milyar doların insani yardım, 3.5 milyar doların Pentagon finansmanı için olduğu belirtildi.

01.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgalde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Zor bir gün oldu ancak gece de zor olacak. Şiddetli saldırılar olacak. Özellikle Kiev'e dikkat. Başkenti kaybedemeyiz" dedi.

01.00 Britanya Ulaşım Bakanı Grant Shapps, Rus özel jetlerinin Britanya hava sahası giremeyeceğini açıkladı.

Shapps, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Putin’in eylemleri hukuksuz ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından çıkar sağlayan kimse burada hoş karşılanmaz” dedi.

Rusya da Britanya uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

00.50 Avrupa Birliği, Britanya ve ABD’nin ardından Kanada da Ukrayna’yı işgal karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım kararı aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını da desteklediklerini söyledi.

00.36 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın acil finansman talebinde bulunduğunu söyledi.

Georgieva, IMF’nin Ukrayna’ya her şekilde destek olmak için yetkililerle yakından çalışacağını söyledi.

00.34 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya işgali karşısında Ukrayna’ya ek güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Pentagon, desteğin ulaştırılması için en iyi yöntemi belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Açık olalım. Ukrayna’ya ek güvenlik desteği sağlayacağız. Bunun nasıl olacağı üzerine çalışmalar sürüyor. Ukrayna hava sahası tartışmalı” dedi.

00.25 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Melitopol şehrine girdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus ordu birlikleri Melitopol şehrine hiçbir direnişle karşılaşmadan girdi" dedi.

Melitopol, Ukrayna'nın güney doğusunda bulunuyor.

00.19 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü, Kiev ve Moskova'nın müzakere için zaman ve yeri konuştuğunu söyledi.

00.13 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırım kararını açıklamasının ardından ilişkilerin “dönüşü olmayacak bir noktaya” yaklaştığını söyledi.

00.00 Avrupa Birliği ve Britanya'nın ardından ABD de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada seyahat yasağının Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırımların "bir parçası" olabileceğini söyledi.