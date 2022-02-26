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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü: Askeri operasyonları durdurun

Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonunu ve askeri operasyonların durdurulması çağrısını yineledi

26 Şubat 2022 15:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulayıp askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca, arzu edilmesi halinde, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olunduğunu yineledi.

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