Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi ile görüştü: Bir an önce ateşkes kesilmesi için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini" ifade etti.

Zelenski de yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Cumhurbaşkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması, askeri ve insani destek Ukrayna için son derece önemli" dedi.

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