Zelenski: Ukrayna'yı koruyacak herkese silah vermeye hazırız, Kiev kontrolümüz altında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Kiev'de olduğunu, Kiev'in ve çevresindeki kilit noktaların kontrol altında olduğunu söyledi.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet ederken, ülkeyi koruyacak herkese silah vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini söyleyen Zelenski, ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Zelenski, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik." diye konuştu.

Zelenski, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır." ifadelerini kullandı. İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenski, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi. Zelenskiy, Rusça devam ettiği konuşmasında; Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

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