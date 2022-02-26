Rusya, "Boğazlar konusunda resmi bildirim almadık" dedi, Türk yetkili karara varılmadığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Türk Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılmasını ve askeri desteğin Ukrayna için son derece önemli olduğunu belirtmesinin ardından Boğazların kapatılması konusunda Türk tarafından resmi bildirim almadığını bildirdi. Bir Türk yetkili de, bu yönde karar alınmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Türk Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılmasını ve askeri desteğin Ukrayna için son derece önemli olduğunu belirtti ve ''Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' dedi. Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Zelenski, ''Arkadaşım Cumhurbaşkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve askeri destek Ukrayna için son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' yazdı.

Zelenski'nin mesajı, kamuoyuna henüz açıklanmayan bir kararın paylaşılması olarak da yorumlandı. Guardian, Zelenski'nin tweetini, "Türkiye Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini yasakladı " ifadesiyle duyurdu.

Zelenski'nin tartışma yaratan açılaması sonrası Rusya, Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması konusunda Türk tarafından herhangi bir resmi bildirim almadığını söyledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçiliğe, boğazların Rus savaş gemilerine kapatıldığına ilişkin Türk makamları tarafından herhangi bir resmi bildirim gelmedi” denildi.

Reuters'a Ankara'dan konuşan bir yetkili de "Türkiye Boğazların Rus gemilerine kapatılması yönünde bir karar almadı" dedi. Yetkili henüz bir karara varılmadığını söyledi.

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