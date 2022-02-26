Zelenski: Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederim; Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması son derece önemli

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Türk Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılmasını ve askeri desteğin Ukrayna için son derece önemli olduğunu belirtti ve ''Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' dedi.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Zelenski, ''Arkadaşım Cumhurbaşkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve askeri destek Ukrayna için son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' yazdı.

Zelenski'nin mesajı, kamuoyuna henüz açıklanmayan bir kararın paylaşılması olarak da yorumlandı. Guardian, Zelenski'nin tweetini, "Türkiye Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini yasakladı " ifadesiyle duyurdu.