Zelenski: Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederim; Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması son derece önemli

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Türk Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılmasını ve askeri desteğin Ukrayna için son derece önemli olduğunu belirtti ve ''Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' dedi.
Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Zelenski, ''Arkadaşım Cumhurbaşkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya’nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve askeri destek Ukrayna için son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak'' yazdı.
Zelenski'nin mesajı, kamuoyuna henüz açıklanmayan bir kararın paylaşılması olarak da yorumlandı. Guardian, Zelenski'nin tweetini, "Türkiye Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini yasakladı " ifadesiyle duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini" ifade etti.