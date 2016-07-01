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Sağlık

Canan Karatay'ın 15 gün meslekten men cezası onaylandı

Prof. Dr. Karatay’ın 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyor

01 Temmuz 2016 08:01

Türk Tabipleri Birliği, Prof. Dr. Canan Karatay için İstanbul Tabip Odası’nın verdiği 15 gün meslekten men cezasını onadı. Gerekçede, Karatay’ın söylediklerinin bilimsel gerçeği yansıtmadığı, halk sağlığına zarar verdiği savunuldu.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tıbben geçerli bir yöntem olarak uygulanan gebelikte şeker yükleme testinin zehirlediğini söyleyerek hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı İTO’ya şikâyet etmişti. Şikâyet üzerine İstanbul Tabip Odası (İTO) Onur Kurulu 6 Ekim 2015’te Karatay’a, 15 gün meslekten men, 647.50 lira para cezası vermiş ve prosedür gereği söz konusu kararı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu’na göndermişti. 

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Yüksek Onur Kurulu 12-13 ve 14 Şubat’taki toplantılarında konuyu ele aldı. Yeniden bilirkişilerden görüş istedi. Karatay hakkındaki şikâyetleri yerinde bulunca da İTO’nun verdiği cezayı onadı. Prof. Dr. Karatay’ın 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyor. TTB kararını Sağlık Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlık da İstanbul teşkilatına uygulatacak. Karatay tebliğin ulaşmasından itibaren 15 gün boyunca hasta muayene ve tedavi edemeyecek, reçete yazamayacak.

 

"Gebelikte şeker yüklemesi açıklması dayanıksız"

 

Kurul kararında Prof. Dr. Karatay’ın verdiği bilgilerin bilimsel olmadığı, halk sağlığına zarar verdiği, araştırma verilerini değerlendirirken bilimsel gerçekleri yansıtmadığını yazdı. Ayrıca Karatay’ın yazılı ve görsel basında, doğruluğu bilimsel yöntemlerle ortaya konmuş bir testin (gebelikte şeker yükleme testi) herhangi bir dayanağı bulunmaksızın yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyerek insanların doğru sağlık hizmeti almasını engellediği, bu testi uygulayan meslektaşlarını zor durumda bıraktığı, kendi reklamını yaptığı da ifade edildi.

 

"Suçlamaları hoş da etik de değil"

 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, “Karatay hem kendi uzmanlığı olmayan bir konuda yorum yapıyor hem de söyledikleri bilimdışı. Meslektaşlarına hakarete varan ifadeleri ve suçlamaları hiç hoş değil. Üstelik etik de değil. TTB bu konuda çok doğru bir karar verdi” diye konuştu.

 

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Canan KaratayTürk Tabipleri BirliğiİstanbulTürk Jinekoloji Obstetrik DerneğiCansun Demir

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