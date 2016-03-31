Canan Karatay: Uçaklardaki yemekler sağlıksız, uçuşa çıkmadan yumurta kırın

Prof. Dr. Canan Karatay, THY Pilotları ve Kabin Memurlarına Pilotlar Vakfı tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada Business Class yemeği dahil uçaklarda sunulan yemeklerin sağlıklı olmadığını söyledi. Karatay, “Kaldığınız otelde sahanda üç dört yumurta kırıp omlet yaptırın onu yiyin, öyle uçuşa çıkın daha iyi" dedi. Karatay ayrıca Türk kahvesi içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "En sağlıksız yemekler uçak yemekleri" diyen Prof. Dr. Karatay şunları söyledi: “İlk yemeği sağlıklı yiyeceksiniz. Sağlıklı besleneceksiniz. Doğal yiyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar doğaldan uzaklaşmayacaksınız. Paket hiç bir şey yemeyeceksiniz. Yani kusura bakmayın, uçak yemekleri en kötü yemekler. Yani Business dahi olsa. Çünkü hazır ve paketlenmiş buzlanmış. Bunun için doğal olarak yanınızda taşıyın. Ben ne yapayım? Sabah çok güçlü ve uyandığınız zaman diyelim ki Amsterdam da kaldınız . Gece gittiniz saat 04.00'da yattınız, akşamın 4'ünde kalktınız. O sizin ilk yemeğinizdir. Breaekfast. Breakfast ne demek? Yani gece tuttuğunuz orucun bozulması demektir.Yani bu paketler allanıp pullanıyor, reklamlanıyor. Bütün çocuklar onlara düşkün. Bunun için hakiki besin. Yani otelde kalıyorsanız, gidin 3 veya 4 yumurtayla omlet yaptırın. Onu yiyin uçuşa öyle çıkın. Gayet basit. Acıkmazsınız"

"Zeytinyağı da meyve suyudur"

Karatay, Türk kahvesinin tercih edilmesi gerektiğini ve zeytinyağının da meyve suyu olduğunu belirterek, “Kahve içmeyin. Türk kahvesi için. Türk kahvesi şekersiz olmak şartıyla en güçlü antioksidandır. Karbonhidratlar, yağlara ve proteine eğer enerjinizi yağdan alırsanız acıkmazsınız. Dinç dolaşırsınız. Bana soruyorlar devamlı yağ yiyen bir insanım. Köy tereyağı, zeytinyağı. Biz zeytinyağını içeriz. Çünkü yağ değildir. Zeytinyağı en sağlıklı meyve suyudur. Zeytinyağı meyve suyudur. Öbür çekirdekleri yağ gibi basılarak değil. En tehlikeli yağlar mısır özü, ayçiçek yağıdır. Onların kızartmasıdır. Ve trans yağlardır“ diye konuştu.

"İdrarın rengi açık olacak"

Soruları cevaplayan Karatay, "Vücudunuzu tanıyın. O sağlıklı organizmadır. Kendini ayarlar. Sabah idrar renginiz açık olacak. Ben ABD'de tenis oynadım. 50 yaş gurubunda şampiyonluğum var. Tenis hocalarım bize ısrar ederdi ondan söylüyorum, idrarın açık mı bu sabah diye sorarlardı" dedi.

Konuşmasında şeker ve şekerin hangi gıdalardan sağlandığına değinen Canan Karatay, pilotlara yapılan şeker yüklemesinin de yanlış olduğunu ifade ederek, “Şekerim azıcık yüksek diyenler. Şimdi pilot arkadaşlar bakıyorlarmış. Şekeri azıcık yüksek diye şeker yüklemesi yapıyorlarmış. En büyük hata. Bana sorarsanız" ifadesini kullandı.