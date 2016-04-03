Canan Karatay: Deli danalar gibi koşmanıza gerek yok!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Deli danalar gibi kilometrelerce koşmanıza gerek yok. Koşmak tehlikeli. Kendi temponuzda 20 dakika her gün yürümek yetiyor" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Karatay, Karabük Kültür Merkezi'nde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yaptırma, Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen ‘Yaşam Boyu Sağlık' konferansında yaptığı konuşmada, uzun süre spor yapmanın tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Karatay, sözlerine şöyle devam etti: "20 dakika normal yürüdüğünüz zaman beyinde mutluluk hormonları artıyor. Mutluluk hormonu artınca beyinde iştahımız bastırılıyor. Yani acıkmamız önleniyor. 20 dakika yeterli. Ben onun için söylüyorum. Deli danalar gibi kilometrelerce koşmanıza gerek yok. Koşmak tehlikeli. Kendi temponuzda 20 dakika her gün yürümek yetiyor."

Karatay, 80 kilometre bisikletle pedal çevirenlerin hatırlatılması üzerine, "Atletlerin durumu ayrıdır. Fit olmayan Türk toplumunu konuşuyoruz. Türk toplumu fit değildir. 110 kiloluk bir kişiye '1 saat koşun' dedim mi onun kalbi durur ben onu söylüyorum. Fit olunca her şeyi yaparsınız. Maraton en ağır spordur. Kalp adalesi büyür. 40 yaşın üstünde bir tek maratoncu yok bu dünyada" yanıtını verdi.