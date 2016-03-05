Canan Karatay: Seksin diyet olup olmayacağını Mehmet Öz’e sorun…

Cüneyt Özdemir’in CNN Türk’te yayınlanan ‘Soru-Yorum’ programına katılan Prof. Canan Karatay, “Seks kilo verdirir mi” sorusuna “Seksin diyet yöntemi olup olamayacağını Mehmet Öz’e sorun. Haftada üç kere seks yapın diyor, benim hastam 70 yaşında dul kadın. Bana diyor ki Mehmet Öz böyle söyledi, sokağa çıkıp birisini mi arayayım diyor” diye cevap verdi.

Karatay, “Seks tabii ki egzersiz. Bir kat çıkamda sağlanan enerjiyi sağlar, yapılan sıklığa bağlı. Yapılan performansa bağlı. Kalp hastalarına ameliyattan sonra hastalar ne zaman seks yapabileceğiz diye soruyorlar. Bizim erkeklerin en büyük problemi sekse ne zaman başlayacakları, bir an önce başlamaları lazım” diye konuştu.

Programın videosu şöyle: