Canan Karatay: Çaya şeker yerine tereyağ koyun

Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, "Şeker üretilmeden önce çaylar tereyağı ile içilirdi. Tereyağının hiçbir zararı yoktur" dedi. Doğal yağların önemli bir besin kaynakları arasında olduğunu söyleyen Karatay, "Tereyağı kalbimizin iyi çalışması için önemlidir" diye konuştu.

Posta'da yer alan habere göre, Küçükçekmece Belediyesi tarafından vatandaşların aşırı kilolarından kurtulmalarını sağlamak ve sağlıklı yaşam alanı oluşturmak adına oluşturduğu etkinlik programına Prof. Dr. Canan Karatay katıldı.

“Tereyağı vücudun en önemli besin kaynağıdır”

Çocuklara ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, doğal yağların önemli bir besin kaynakları arasında olduğuna değindi.

Yaptığı açıklamada tereyağının önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, “Doğal tereyağı, köy tereyağı tüketebilirler. Ben bir kardiyolog olarak kitabımda tereyağı nasıl yapılacak onu anlatıyorum. Çünkü tereyağı kalbimizin iyi çalışması için önemlidir ve vücudumuzun iyi en önemli besinlerinden biridir. Damarlarımızın tıkanmaması içinde tereyağı önemlidir. Tereyağını köy yumurtasına kırıp yiyebilirsiniz, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Hatta Orta Asya’da yaşayan kişiler çaylarına tereyağı koyarlar. Bizde de şeker üretilmeden önce çaylar tereyağı ile içilirdi. Tereyağının hiçbir zararı yoktur” diye konuştu.

“Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır”

Zeytinyağının önemli bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karatay, “Zeytinyağı çoklu doymamıştır, zeytinyağı da çok faydalıdır. Zeytinyağı yağ değildir. Doğal zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Zeytinyağı zeytin meyvesinin meyve suyudur. Çocuklara rahatlıkla zeytinyağı verebilirsiniz. Zeytinin içine döküp yedirebilirsiniz. Zeytin en sağlıklı meyvedir, zeytinyağı da en sağlıklı meyve suyudur. Zeytin altındır, zeytinyağı da altın suyudur” şeklinde konuştu.

“Dondurma büyüklerin ve çocukların aldatmacasıdır”

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çocukların yiyeceklerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Karatay, “Çocuklar dondurma yiyebilirler, yalnız dondurmalar maalesef mısır grubu şekeriyle yapıldığı için zararlı olabilir. Dondurma yediğiniz zaman gırtlağınızda yanma olursa bilin ki onun içinde sağlıklı şeker yok demektir. Annelerin yaptığı dondurmayı yesinler, onun dışında yemesinler. Dondurma bir yiyecek değildir, çocukların ve büyüklerin aldatmacasıdır” ifadelerini kullandı.