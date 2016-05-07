Sabah, Takvim ve Güneş'e göre; Can Dündar'a silahlı saldırı 'Tam bir tiyatro'!

İktidara yakın gazeteler, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, yargılandığı MİT TIR'ları davasının karar duruşmasında silahlı saldırıya uğramasının "provokasyon olduğunu savundu. Sabah, Takvim ve Güneş gazetesi, saldırıyı bugünkü birinci sayfalarından benzer başlıklarla haberleştirdi. Sabah, "Adliye'de Dündar'a tiyatro gibi saldırı" başlığıyla haberi verirken, Takvim "Canlı oyun" başlığını kullandı. Star Medya Grubu'na bağlı Güneş gazetesi de saldırıya ilişkin haberi "Tam bir tiyatro" başlığıyla verdi.

Yıllarca Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Dündar'ı hedef alan saldırı dün Milliyet'in internet sitesine girdikten kısa bir süre sonra Demirören ailesinin talimatı üzerine kaldırılmıştı. Skandalın haberleştirilmesi üzerine, saldırı, yaklaşık üç saat sonra Milliyet ve Vatan gazetelerinin internet sitelerine yeniden girmişti. Milliyet saldırıyı bugün birinci sayfasından "Dündar'a adliye önünde saldırı" başlığıyla gördü.

Sabah, Takvim ve Güneş'in bugünkü birinci sayfaları şöyle: