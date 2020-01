Saldırganın ilk ifadesi: Kendim yaptım, istesem Can Dündar'ın kafasına sıkardım

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, adliye sınırları içerisinde silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin'in, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şahin, polise verdiği ifadede, "Beni kimse azmettirmedi. Kendim karar verdim, kendim yaptım. İstesem Can Dündar'ın kafasına sıkardım, sadece korkutmak istedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklenen silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş Dündar'a isabet etmezken NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralandı. Saldırganın daha önce 'kasten yaralama'dan kaydı bulunan Sivas nüfusuna kayıtlı, 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi. Çevredeki polisler saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırgan, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade şöyle:

"Bugün, duruşması olacağını öğrendim ve oraya gitmeye ve ona bir ders vermeye karar verdim. Şehitler hakkında ileri geri konuşuyordu. Beni kimse azmettirmedi. Kendim karar verdim, kendim yaptım. İstesem kafasına sıkardım, sadece korkutmak istedim. Silahı da alarak adliyeye gittim, sonunda teslim oldum kimseye zorluk çıkarmadım"

MİT TIR'ları davasında Can Dündar'a 7 yıl, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, yargılandıkları MİT TIR’ları davasında karar açıklandı. Can Dündar'a devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklamadan Can Dündar'a 7, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verildi. Can Dündar'ın cezası 5 yıl 10 aya, Erdem Gül'ün cezası 5 yıla indirildi. Her iki gazeteci de darbeye teşebbüs suçlamasından beraat etti.