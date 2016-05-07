Emniyet yetkilisi: Can Dündar'a saldırı organize, saldırgan profesyonel!

MİT TIR'ları davasında yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün karar duruşmasında, mahkeme heyetinin duruşmaya verdiği ara sırasında adliyeden çıkan Dündar'a silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıyla ilgili konuşan bir emniyet istihbarat yetkilisi, saldırının organize bir saldırı olduğunu belirtti. Yetkili, saldırgan Murat Şahin'in hangi şartlarda etkisiz hale getirebileceğini bildiğini söyledi ve "Önce silahını yere bıraktı. Sonra ilk hareketi üzerinde başka silah olmadığını göstermek oldu" diye konuştu.

T24'e konuşan yetkili, saldırgan Murat Şahin'in gerçekleştirdiği eylemde çok bilinçli ve planlı hareket ettiğine dikkat çekerek, "Öldürmeye gelmedi. Öldürme niyeti olsaydı ölümü de göze alan hareketler yapardı" dedi.

Emniyet yetkilisi, saldırganın Can Dündar'a öldürme kastıyla saldırması için çok vakti olduğuna değinerek, "Gözdağı vermek için yapılan organize bir saldırı yaşandı. Saldırıyı düzenleyen şahıs, Dündar'ın eşinin ve müdahale eden milletvekilinin elinden de kurtulabilirdi. Ancak saldırısını sonlandırdıktan sonra olay yerine gelen polislerin talimatlarını harfiyen uyguladı. Kendisinin hangi şartlarda silahla etkisiz hale getirileceğini biliyor olmalı ki; önce silahını yere bıraktı. Sonra ilk hareketi üzerinde başta silah olmadığını göstermek oldu. Bu hareket, eğitimli kişiler tarafından yapılan bir harekettir" şeklinde konuştu.

Yetkili, "Yere yat talimatında saldırgan bir çırpıda şınav pozisyonu alabildi. Bu hareketi kolaylıkla yapabilmesi, kondisyonunun yüksek olduğu anlamına gelir. Düşük kondisyonlu insanlar şınav pozisyonunda bu kadar kolay yere yatamaz" diyerek, saldırgan Murat Şahin'in tasarlanmış biçimde hareket ettiğini ifade etti.