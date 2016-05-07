T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet yetkilisi: Can Dündar'a saldırı organize, saldırgan profesyonel!

"Öldürmeye gelmedi, öldürme niyeti olsaydı ölümü de göze alan hareketler yapardı"

07 Mayıs 2016 00:30

Can Bursalı

MİT TIR'ları davasında yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün karar duruşmasında, mahkeme heyetinin duruşmaya verdiği ara sırasında adliyeden çıkan Dündar'a silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıyla ilgili konuşan bir emniyet istihbarat yetkilisi, saldırının organize bir saldırı olduğunu belirtti. Yetkili, saldırgan Murat Şahin'in hangi şartlarda etkisiz hale getirebileceğini bildiğini söyledi ve "Önce silahını yere bıraktı. Sonra ilk hareketi üzerinde başka silah olmadığını göstermek oldu" diye konuştu.

T24'e konuşan yetkili, saldırgan Murat Şahin'in gerçekleştirdiği eylemde çok bilinçli ve planlı hareket ettiğine dikkat çekerek, "Öldürmeye gelmedi. Öldürme niyeti olsaydı ölümü de göze alan hareketler yapardı" dedi.

http://t24.com.tr/video/can-dundara-saldiri-ani-kameralara-boyle-yansidi,2086

Emniyet yetkilisi, saldırganın Can Dündar'a öldürme kastıyla saldırması için çok vakti olduğuna değinerek, "Gözdağı vermek için yapılan organize bir saldırı yaşandı. Saldırıyı düzenleyen şahıs, Dündar'ın eşinin ve müdahale eden milletvekilinin elinden de kurtulabilirdi. Ancak saldırısını sonlandırdıktan sonra olay yerine gelen polislerin talimatlarını harfiyen uyguladı. Kendisinin hangi şartlarda silahla etkisiz hale getirileceğini biliyor olmalı ki; önce silahını yere bıraktı. Sonra ilk hareketi üzerinde başta silah olmadığını göstermek oldu. Bu hareket, eğitimli kişiler tarafından yapılan bir harekettir" şeklinde konuştu.

Yetkili, "Yere yat talimatında saldırgan bir çırpıda şınav pozisyonu alabildi. Bu hareketi kolaylıkla yapabilmesi, kondisyonunun yüksek olduğu anlamına gelir. Düşük kondisyonlu insanlar şınav pozisyonunda bu kadar kolay yere yatamaz" diyerek, saldırgan Murat Şahin'in tasarlanmış biçimde hareket ettiğini ifade etti.

ETİKETLER

can bursalıt24emniyet yetkilisisaldırgan

İlgili Haberler

Can Dündar'a silahlı saldırı girişimi, NTV muhabiri hafif yaralandı!

Saldırı, mahkemenin MİT TIR'ları davasında karar için ara verdiği sırada gerçekleşti

Demirören'in Milliyet ve Vatan'ı, internet sitelerindeki Can Dündar'a saldırı haberini sildi ve...

Milliyet, Can Dündarların tutuklanması hakkındaki iddianameye ilişkin haberleri de birinci sayfasında Demirören ailesinin talimatı üzerine büyütmemişti

Can Dündar: Cumhurbaşkanı bize saldırılmasına neden oldu, dilerim utanır

14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar'ın cezasını 5 yıl 10 aya, Gül'ün cezasını 5 yıla indirdi

Dilek Dündar saldırı anını anlattı: Silahı görünce atladım buna mani olabilirim diye düşündüm

MİT TIR'ları haberi davasında karar açıklanmadan önce Can Dündar'a silahlı saldırı gerçekleştirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24