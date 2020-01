Dilek Dündar saldırı anını anlattı: Silahı görünce atladım buna mani olabilirim diye düşündüm

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. CHP milletvekili Muharrem Erkek, saldırganın boşta kalan elini tutup boğazından yakalarken, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da kaçmasına engel olmak için saldırganı ceketinden tuttu. Dilek Dündar o anları anlatırken korkmadığını söyledi ve “O anın sıcaklığıyla oldu. Silahı görünce atladım. Korkmadım. Buna mani olabilirim diye bir düşünceyle üzerine yürüdüm” dedi. Can Dündar da saldırı anıyla ilgili "NTV’de yaralanan arkadaşıma da geçmiş olsun. Bana set çekmeye çalıştı, beni kaçırmaya çalıştı" diye konuştu.

Dündar'ı hedef alarak iki el ateş eden saldırgan gözaltına alındı. Olayda yara almayan Dündar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayetçisi olduğu MİT TIR'ları davasında mahkemenin karar için ara verdiği sırada gerçekleşti.

Olay anı kameralara şöyle yansıdı: