Mahkeme MİT TIR'ları davalarında gazeteciliği ayrı tuttu; Dündar ve Gül için tutuksuz yargılamaya devam

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları davası için bugün bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Savcı, davanın Yargıtay 16. Daire'de görülen savcılar ve askerlerin yargılandığı dava ile bireştirilmesini talep etti. Dündar ve Gül'ün avukatları ise bu talebin "siyasi olduğunu" belirterek reddedilmesini istedi. Mahkeme, oy birliğiyle iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti. Savcılığın, esas hakkındaki mütaalasını hazırlamak için süre talep ettiği duruşma 6 Mayıs'a ertelendi.

Dündar ve Gül'ün 1 Nisan 2016'daki son savunmalarının ardından, tutuksuz yargılanmalarına devam edilmesine karar verilmişti. Yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verilen Can Dündar ve Erdem Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görülen davada haklarındaki tüm suçlamaları reddetti.

Üçüncüsü görülen bugünkü duruşmaya CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal ile Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Garo Paylan da katıldı.

"Siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli bilgilerini temin etme yayımlama" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütüne yardım"la suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklamaya ilişkin "kişi hürriyeti, kişi güvenliği, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar vermesiyle tahliye edilmişti.

Canlı Blog

13.05: Mahkeme, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

12.15: Savcılık, esas hakkındaki mütaalasını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme duruşma günü belirlemek için ara verdi.

12.10: Can Dündar: Bir zafer daha.. Ankara MİT TIR'ları davasıyla birleştirme talebi reddedildi.

12.05: Mahkeme, MİT TIR'ları davası ile Yargıtay'da askerlerin yargılandığı davanın birleştirilmesi talebini reddetti!

11.45: Mahkeme, MİT TIR'ları davası ile Yargıtay'daki askerlerin yargılandığı davanın birleştirilmesini görüşmek üzere duruşmaya ara verdi.

11.30: Av. Ergin Cirmen: Anayasa Mahkemesi'nce sanıkların haklarının ihlal ediliği açıkça tescillenmiştir. Dosyaların birleştirilmesi talebi siyasilerin isteğidir ve bu nedenle gündeme gelmektedir.

11.20: Atalay: Dava, basın kanununda yer alan 4 aylık sürenin geçmesinden sonra açılmıştır. Hak düşürücü süre geçmiştir.

11.15: Avukat Akın Atalay: Kimse böyle bir davada sorumluluk almak istemiyor, ancak mahkemeler de görevden kaçamaz.

10.55: Dündar ve Gül'ün avukatları: Bu dosyanın Yargıtay'daki askerlerin yargılandığı davayla birleştirilmesi talebi reddedilmelidir.

10.48: Savcı, dava dosyasının Yargıtay'daki askerlerin yargılandığı dava ile birleştirilmesini talep ediyoruz.

10.45: Tanık ifadesi sona erdi. Mahkeme tanık beyanlarına ve gelen evraklara ilişkin savcılık makamına söz verdi

10.40: Emre Erciş: Davadan medya yoluyla haberdar oldum. Savcı İrfan Fidan, Bayram Kaya'nın tweetiyle ilgili mesajlaşmamızı sordu.

10.30: Gazeteci Emre Erciş'in tanık olarak dinlenmesine başladı.

10.25: Duruşma başladı

10.05: Erdem Gül: Tutuklu akademisyenlerin de serbest bırakılması gerekiyor. Çağlayan Adliyesinden iki iyi haberle çıkmamız gerekiyor.

10.00: Can Dündar: Yargılama sonunda hem basın özgürlüğü hem ifade özgürlüğü daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Tutuklu akademisyenleri buradan alıp gideceğiz.

Enis Berberoğlu hakkında

'casusluk' soruşturması

MİT TIR'larındaki silah ve mühimmatlara ilişkin görüntüleri Can Dündar'a verdiği öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 'casusluk' soruşturması başlatıldı. Daha önce yaptığı açıklamada, "Eski bir gazeteci ve yeni siyasetçi sıfatıyla bu haberin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazırım" diyen Berberoğlu, "Anamuhalefet lideri dahil milletvekillerini içeri atma niyetleri varsa ancak hodri meydan demek lazım" diye konuşmuştu.

Can Dündar, Erdem Gül'le birlikte 92 gün boyunca tutuklanmalarına neden olan MİT TIR'ları haberleri ve fotoğraflarının hikâyesini "Tutuklandık" kitabında paylaşmıştı. Dündar, "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" manşetine dayanak olan MİT TIR'ları görüntülerinin, "solcu bir milletvekili dostu tarafından flash disk içinde kendisine getirildiğini" açıklamıştı ve bu milletvekilinin Berberoğlu olduğu iddia edilmişti.