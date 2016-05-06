Can Dündar'a ateş eden saldırgan, 'kasten adam yaralamak'tan yargılanmış!

Can Dündar ve Erdem Gül MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Dündar'ı hedef alarak iki el ateş eden saldırgan gözaltına alındı. Olayda yara almayan Dündar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı. Saldırganın isminin Murat Şahin olduğu, daha önce 'kasten adam yaralamak'tan yargılandığı ancak hüküm giymediği ortaya çıktı.

Gazeteci Hakan Tunç'un CNN TÜRK canlı yayınında verdiği bilgi şöyle:

Saldırganın 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. 'Kasten adam yaralamak'tan yargılanmış ancak hüküm giymemiş. Tehdit ve hakaretten de yine hâkim karşısına çıkmış Murat Şahin. Şu anda Gaziosmanpaşa'da oturmakta, tekstil sektöründe çalışıyor"

"Silahla yıldırmaya çalışıyorlar"

Saldırının ardından konuşan Can Dündar, "Kimdir, nedir bilmiyorum. Silahın bana yöneldiğini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum. Adliye içinde yıldırmaya çalışıyorlar. Dışarıda silahla yıldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Saldırı anını anlatan Dilek Dündar ise, "Silahı görünce üzerine gittim. O sırada ’vatan hainisin’ deyip iki defa ateş açtı. Can’ı o sırada başka bir yere kaçırdılar" diye konuştu.

Saldırıda hafif yaralanan NTV muhabiri Yağız Şenkal, ''Can Dündar'la beraber yürüyordum ben. Bir kişi geldi yere doğru ateş etti bacaklarına doğru. İki üç el ateş etti seken kurşunlardan biri benim bacağıma geldi. Herhangi bir sıkıntı yok Can Dündar'ın durumu iyi. Kurşun benim bacağımı sıyırdı. Gayet iyiyim bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.