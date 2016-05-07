Can Dündar'a son saldırı Cumhurbaşkanı danışmanından: İnsan karısını bırakıp kaçar mı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank, MİT TIR’ları davasında kararı beklerken Çağlayan Adliyesi önünde beklerken uğradığı silahlı saldırıdan uzaklaştırılan Can Dündar hakkında “İnsan karısını bırakıp kaçar mı?” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklenen silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş Dündar'a isabet etmezken NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralandı. Saldırganın daha önce 'kasten yaralama'dan kaydı bulunan Sivas nüfusuna kayıtlı, 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu belirlendi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi. Çevredeki polisler saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'teki Güvenlik Şube'ye götürüldü.

Varank’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

Kameraya yansıyan görüntüler şöyle:

Saldırının ardından konuşan Can Dündar şunları söyledi:

"Kimdir, nedir bilmiyorum. Silahın bana yöneldiğini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum. Adliye içinde yıldırmaya çalışıyorlar. Dışarıda silahla yıldırmaya çalışıyorlar."

Dilek Dündar'ın karardan sonra yaptığı açıklama şöyle:

“O anın sıcaklığıyla oldu. Silahı görünce atladım. Korkmadım. Buna mani olabilirim diye bir düşünceyle üzerine yürüdüm”