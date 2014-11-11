Camide homofobi konusu tartışılacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi, eşcinselleri camiye davet etti.

Eşcinseller 24 Kasım günü saat 19.00'da önce camiyi gezecek, daha sonra ise “İslam ve Homofobi” konulu panele katılacaklar.

Projede hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılmasını hedefliyor

Queer.de adlı internet sitesinde yer alan habere göre, etkinliğe katılım çağrısı Leadership Derneği, Göçmen Lezbiyen ve Homoseksüeller Derneği ile Şehitlik Camisi Derneği tarafından yapıldı. Etkinlik Leadership Derneği'nin yürüttüğü "Meet2respect" projesi kapsamında düzenleniyor. “Diğerleriyle Karşılaş” parolasıyla yürütülen proje hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Camiyi ziyaret edeceklerin 19 Kasım tarihine kadar daniel.worat@vk-online.de elektronik posta adresine başvurmaları istendi. DİTİB Şehitlik Camisi ile Eşcinsellerin çatı kuruluşu LSVD arasında yıllardır iyi bir diyalog bulunuyor. LSVD 2008 yılında üyelerine camideki açık kapı gününe katılmaları çağrısı yapmıştı. Yine 2012 yılında eşcinseller, ırkçı saldırılara karşı cami ile dayanışma göstermişlerdi.