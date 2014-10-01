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Mersin’de homofobi ve transfobi karşıtı sempozyum

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’nun ilki 9-12 Ekim tarihleri arasında Mersin’de yapılacak

01 Ekim 2014 22:39

Mersin 7 Renk, Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri, 9-12 Ekim tarihleri arasında 1. Homofobi ve Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’nu düzenliyor.

Kaos GL’nin haberine göre, Mersin’de yapılacak sempozyumda; medya, nefret saldırıları, sağlık hakkı ve sendikal haklar, eğitim ve muhafazakarlaşma gibi çeşitli konular tartışılacak.

Kaos GL Derneği Örgütlenme ve Aktivizm Koordinatörü, sempozyuma ilişkin şunları söyledi:

“Her türlü yerelde farklı tezahür biçimleri sergiliyor olsa da, heteroseksizm küresel ölçekli bir sorun olarak varlık gösteriyor. Bir yandan, diğer ezme-ezilme pratikleri ile hareket ederken, bir yandan da bu pratiklerin kendisini de güncelleyip genişletiyor. Bu sempozyum ile Akdeniz bölgesinin heteroseksizm karşıtı nabzını daha görünür kılmayı, homofobinin ve transfobinin yereldeki yansıma biçimlerini hep birlikte tartışmayı planlıyoruz. Heteroseksizmi mesele edinen herkes sempozyumumuza davetlidir.”

Sempozyum, 9 Ekim saat 13.00’de Akdeniz Belediyesi Kent Konseyi’nde başlayacak. Sempozyumda Agos Gazetesi’nden Karin Karakaşlı, Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, Kadıköy Belediyesi’nden Canan Kızılaltun ile Mersin 7 Renk, Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri’nden katılımcılar yer alacak.

Sempozyumun son gününde ise, Kaos GL Sendika Çalışma Grubu’nun katılımı ile “LGBT hakları sendikal haklardır” forumu yapılacak.

 

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