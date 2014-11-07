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Kültür-Sanat

Homofobik olmayan bir rap mümkün mü?

F. Virtue ve Juan Deuce'un yeni klibi, rap dünyasının homofobik söylem ve tutumlarından farklılaşan görüntülerden oluşuyor

07 Kasım 2014 15:05

F. Virtue ve Juan Deuce "New York Strangers" albümünün ilk klibi "Cufflinks" yayınlandı. Klip aralarında eşcinsel çiftlerin de bulunduğu “ilk öpücük” videolarından oluşuyor.

Hakan Ö.’nün Kaos GL’de yer alan haberine göre, rap dünyasındaki homofobik söylemler ve tutumlara rağmen klip rap tarihindeki gey ve heteroseksüel rapçilerin, ilişkilerinin tartışıldığı ilk klip olma özelliği taşıyor ve homofobik olmayan detaylar ile desteklenmiş.

Daha önce,  İngiliz Guardian Gazetesi’ne konuşan, "rap’in maskülen yapısının eşcinsel bir rapçiyi kabullenemeyeceğini" belirten Snoop Dogg şu sözleri dile getirmişti:

"Futbolda da bu böyledir. Sürekli argo konuşan bir grup adamın arasında "Hey adamım senden hoşlanıyorum" muhabbeti yapılamaz.” 

New York Strangers albümü dün itibariyle BandCamp ve SoundCloud üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.  

 

F. Virtue & Juan Deuce - Cufflinks 

 

 

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