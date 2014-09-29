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Spor

Homofobik ülkelerde olimpiyat yapılmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ülkelerle yaptığı sözleşmeye ayrımcılık karşıtı madde ekledi

29 Eylül 2014 23:16

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), eşcinsellik karşıtı yasalar uygulayan Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen olimpiyat oyunları sonrası aldığı eleştiriler sebebiyle, Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ülkelerle yaptığı sözleşmeye ayrımcılık karşıtı bir madde ekledi.

 

‘Ayrımcılık olimpiyat ruhuna aykırı’

 

Bianet’in haberine göre, 2014 Kış Olimpiyatlarının eşcinsellik karşıtı yasal düzenlemelere sahip Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenmesi eleştirilere neden olmuş ve boykot çağrıları yapılmıştı. Ayrımcı yasaları olan ülkelerin Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaması gerektiğine yönelik başlatılan “All Out” imza kampanyası başarıya ulaştı. Komite, bundan sonra oyunlara ev sahipliği yapacak ülkelerle imzalanacak anlaşmanın bir parçası olarak ayrımcılık karşıtı bir sözleşme yapacağını duyurdu.

UOK sözcüsü Mark Adams, ev sahibi ülkelerle yapılacak sözleşmelere, tüm ayrımcılık biçimlerinin Olimpiyatların ruhuna aykırı olduğunu hatırlatan 6. Madde’nin ekleneceğini söyledi.

All Out kuruşçularından Andre Banks, “Bu karar, gelecekte Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak tüm ülkelere, LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık dahil; hiçbir hak ihlaline müsamaha gösterilmeyeceğini göstermiş oldu. Bu, sadece Rusya’da değil, tüm dünyada birçok ülkede ayrımcılıkla karşı karşıya kalan LGBTİ’ler için özellikle önemli bir an. Bu değişikliğin uygulanması için ve Soçi’nin tekrarının yaşanmaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Rusya’nın eşcinsel karşıtı yasaları tepki çekti

 

2014 Kış Olimpiyatlarının Rusya’da yapılacağının açıklaması tüm dünyada tepkiye neden olmuştu. LGBTİ örgütleri kararı protesto ederken, Rusya İçişleri Bakanlığı, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’na katılan eşcinsel sporcuların ve izleyicilerin “LGBTİ propogandası”nı yasaklayan yasa kapsamında tutuklanabileceğini duyurmuş, UOK’un buna tepki gösteren LGBTİ’lere cevabı “Kendinizi açık etmeyin” olmuştu. Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoeie oyunlara kocasıyla, ABD de açılışa üç eşcinsel temsilcisiyle katıldı.

Tepkiler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’a “Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular, destekçileri ve ziyaretçilerin etnik köken, ırk ve cinsel yönelimine bakmaksızın kendilerini rahat hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bunun altını çizmek isterim” demişti.

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