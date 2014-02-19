Eşcinsel olmak nerelerde yasak?

Milyonlarca insan eşcinsel ilişkiyi yasadışı sayan ve eşcinsel oldukları için insanları yargılayan yerlerde yaşamaya devam ediyor. Beş ülkede ve iki ülkenin de bazı bölgelerinde eşcinselliğe hala idam cezası veriliyor. Kimilerinde de cinsel tercihi nedeniyle insanlar hapis ve benzeri cezalara çarptırılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere, eşcinselliğin yasal olduğu kimi yerlerde de bu bireylere farklı davranılıyor, örneğin evliliğe yasak getiriliyor ya da eşcinsel ilişki için reşit olma yaşı farklı. Soçi Kış Olimpiyatları'nın evsahibi Rusya'da geçen sene, 18 yaşından küçüklere 'geleneksel olmayan' cinselliğe özendirmeyi yasaklayan bir kanun geçirmişti.

O halde eşcinsellik nerede yasak? Hangi ülkeler eşcinsel evliliğe izin veriyor? Öğrenmek için aşağıdaki, BM üyesi ülkeleri gösteren haritaya bakın.

Veriler hakkında bilgi notu: Harita, BM üyesi ülkelerdeki eşcinsellerin yasal statüsüne genel bir bakışı gösteriyor. Birbiriyle çelişen kategorilere dahil olan ülke de haritaya yansıyor. Yasaların eyaletler arasında farklılık gösterdiği ülkeler de cihazınızdaki metinde belirtiliyor. Harita ve lejant yalnızca yasal statüyü gösteriyor ve günlük deneyimleri yansıtmıyor. Ayrımcılık karşıtı yasaların geçerli olduğu yerlerde eşcinseller devlet yetkilileri ve toplumun daha geniş bir kısmından baskı görmeye devam ediyor.

Eşcinselliğin suç kapsamından çıkarılması

Son 200 yıl içinde, giderek daha fazla ülke eşcinsel evlilikleri suç kapsamına aldı. 1789'daki Fransız Devrimi'nden sonraki dönemde bu süreç, özellikle 1960'lar ve 1970'lerde ivme kazandı.

Fakat bazı ülkeler tam tersi yönde ilerliyor, yeni ceza kanunlarını yürürlüğe sokuyor ve mevcut cezaları güçlendiliyor. Hindistan geçen yıl, eşcinsel sekse ceza uygulayan sömürge döneminde kalma 153 yıllık yasayı yeniden yürürlüğe soktu. Eşcinsel ilişkinin yasak olduğu Nijerya, yakın bir dönemde eşcinsel evlilikleri, eşcinsel grupları ve kamuya açık yerlerde eşcinsel ilişkiyi yasadışı ilan etti.

Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Rusya da geçen Haziran'da, 18 yaşından küçüklere eşcinsellik hakkında bilgi vermeyi cezalandıran tartışmalı bir yasa çıkardı.

Eşcinselliğin hukuki statüsü: 1789-2014

Başlangıç noktası olarak kabul edilen 1789'da eşcinsellik 126 ülkede yasadışıydı.

Eşcinsel ilişkinin hukuki statüsü

Eşcinsel ilişki içindeki bireylerin hukuki statüsü yaşadıkları yere göre değişiyor. Yelpazenin bir ucunda, eşcinselliği ölümle cezalandıran İran, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan ve Yemen gibi ülkeler, Nijerya ve Somali'nin kimi kesimleri var. Diğer ucundaki ülkelerde ise eşcinsel çiftler, heteroseksüel çiftlerle aynı evlilik haklarına sahip.

Bununla beraber eşcinsel haklarına göre ülkeleri sınıflandırmak da kolay değil. Kimi ülkelerde eşcinsel ilişkiye ilişkin yasalar çelişiyor, aynı anda eşcinselleri hem koruyan hem cezalandıran yasalar mevcut. Bazı ülkelerde de bölge bölge farklı yasalar uygulanıyor. Bu durum, haritada görülmektedir.

Veriler hakkında bilgi notu: Harita, BM üyesi ülkelerdeki eşcinsellerin yasal statüsüne genel bir bakışı gösteriyor. Birbiriyle çelişen kategorilere dahil olan ülke de haritaya yansıyor. Yasaların eyaletler arasında farklılık gösterdiği ülkeler de cihazınızdaki metinde belirtiliyor. Harita ve lejant yalnızca yasal statüyü gösteriyor ve günlük deneyimleri yansıtmıyor. Ayrımcılık karşıtı yasaların geçerli olduğu yerlerde eşcinseller devlet yetkilileri ve toplumun daha geniş bir kısmından baskı görmeye devam ediyor.

Eşcinselliğin suç kapsamından çıkarılması

Son 200 yıl içinde, giderek daha fazla ülke eşcinsel evlilikleri suç kapsamına aldı. 1789'daki Fransız Devrimi'nden sonraki dönemde bu süreç, özellikle 1960'lar ve 1970'lerde ivme kazandı.

Fakat bazı ülkeler tam tersi yönde ilerliyor, yeni ceza kanunlarını yürürlüğe sokuyor ve mevcut cezaları güçlendiliyor. Hindistan geçen yıl, eşcinsel sekse ceza uygulayan sömürge döneminde kalma 153 yıllık yasayı yeniden yürürlüğe soktu. Eşcinsel ilişkinin yasak olduğu Nijerya, yakın bir dönemde eşcinsel evlilikleri, eşcinsel grupları ve kamuya açık yerlerde eşcinsel ilişkiyi yasadışı ilan etti.

Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Rusya da geçen Haziran'da, 18 yaşından küçüklere eşcinsellik hakkında bilgi vermeyi cezalandıran tartışmalı bir yasa çıkardı.

Eşcinselliğin hukuki statüsü: 1789-2014

Başlangıç noktası olarak kabul edilen 1789'da eşcinsellik 126 ülkede yasadışıydı.