Obama: Eşcinsel sporcular sayesinde olimpiyatlarda Ruslardan daha fazla madalya alırız

ABD ve Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanlarının önceki akşam Washington’da yaptığı istişare toplantılarının ardından iki ilişkilerde Edward Snowden'e sığınma hakkı verilmesi ile başlayan krizin çözülebileceğine dair umutlar belirmişti. Ancak toplantının hemen ardından Beyaz Saray’da gazetecilerle buluşan ABD Başkanı Barack Obama, Rusya ile olan ilişkilerin gözden geçirilmek üzere durdurulduğunu duyurdu.

Obama, eşcinsellere uygulanan sınırlamalara rağmen 2014’de Soçi’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı protesto etmeyeceklerini belirterek, "Rusya’da yapılacak 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmüyoruz. Tam tersi bu olimpiyatlara ülkemiz adına katılacak gey ve lezbiyenler Rus sporculardan çok daha iyi dereceler alacağına inanmak istiyorum. Eşcinsel sporcular sayesinde bu olimpiyatlarda Ruslardan çok daha fazla madalya almamızı bekliyorum" dedi.



Ortaklık da var rekabet de

İran ve Afganistan konusunda yapılan ortak çalışmalardan örnekler vererek eski Başkan ve şimdiki Başbakan Dimitri Medvedev döneminde ilişkilerde daha iyi gelişmeler gösterdiklerini belirten Obama, “Başkan Putin’in iktidara gelmesinin ardından, Rusya tarafında daha fazla anti- Amerikancı söylemler görmeye başladığımızı düşünüyorum. Bunların bir kısmı Soğuk Savaş döneminin eski kalıplaşmış içeriklerini andırıyor. Rusya’nın tutumunu, iki tarafın çıkarlarını ve ikili ilişkileri değerlendirebilmek için ara vermek şu an için en uygunu. ABD’nin ne yararına ise onu yapmaya çalışıyoruz ve umarım Rusya için de yararlı olacaktır. Tamamen üstesinden gelemeyeceğimizi bildiğimiz farklılıklarımızın olduğunu da biliyoruz” dedi. “Bazı alanlarda ortaklık, diğer alanlarda rekabet var” diyen, Obama Snowden gelişmesini ‘farklılıkların son bölümü’ olarak nitelendirdi.

'Sıkılmış bir çocuk gibi'

Putin ile görüşmesini iptal etmesini sadece Snowden olayına bağlı olmadığını ifade eden Obama, “Gelişme göstermeyi düşündüğümüz çeşitli konularda Rusya adım atmadı” dedi.

Putin ile kişisel olarak kötü ilişkisi olmadığını ifade eden Obama, “Biliyorum ki basın beden diline önem veriyor. Onun arkasına yaslanıp durmak gibi bir tarzı var, sınıfın arka sırasındaki sıkılmış çocuğa benziyor. Ama doğrusu şu ki görüşmelerimiz çoğu kez çok verimli geçiyor” dedi. Obama, eşcinsellere uygulanan sınırlamalara rağmen 2014’de Soçi’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı protesto etmeyeceklerini de vurguladı.



'Gey ve lezbiyen sporcular sayesinde Ruslardan çok madalya kazanırız'

Rusya ile ilişkileri masaya yatırdığı basın toplantısında 2014 Soçi Kış Olimpiyatları meselesine de değinen Obama, burada da Putin’e yüklendi. Rusya’da yaklaşık bir ay önce eşcinsellik karşıtı yasanın kabul edildiğini anımsatan ABD Başkanı, “Böyle bir yasanın varlığına rağmen, ABD’deki birçok senatör ve sivil toplum kuruluşunun baskılarına rağmen Rusya’da yapılacak 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmüyoruz. Tam tersi bu olimpiyatlara ülkemiz adına katılacak gey ve lezbiyenler Rus sporculardan çok daha iyi dereceler alacağına inanmak istiyorum. Eşcinsel sporcular sayesinde bu olimpiyatlarda Ruslardan çok daha fazla madalya almamızı bekliyorum” dedi.

'Snowden'in vatansever olduğunu düşünmüyorum'

Obama, Snowden’ın vatansever olduğunu düşünmediğini söyledi. NSA programları hakkında Snowden’ın sızdırmaları olmadan önce de benzer konuşmalar yaptığını dile getirdi. Snowden’ın üç konuda suçlandığına dikkat çeken Obama, “Yaptığının doğru olduğuna inanıyorsa tüm ABD vatandaşları gibi gelip ülkesinde mahkemeye çıkabileceğini” söyledi. Obama, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) uygulamalarının gözden geçirileceği ve şeffaf olunacağı sözünü de verdi.