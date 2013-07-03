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Dünya

Rusya'da eşcinsel eylemleri yasaklandı

Rusya'da eşcinsel hakları lehine düzenlenecek her türlü eylem yasaklandı

03 Temmuz 2013 15:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eşcinsel haklarına ilişkin eylemleri yasaklayan karara imza attı.

Kararla, St. Petersburg'u da kapsayan kentlerde hâlihazırda yürürlükte olan yasalar ülke geneline uyarlandı.

Euronews’in haberinde, eşcinsel hakları için düzenlenen toplanmaları etkin şekilde yasaklayan ve eşcinsellere olan desteklerini dile getirenler hakkında kovuşturma açmak için de kullanılabilecek olan tedbir lehinde ve aleyhinde gösteri yapmak amacıyla, cumartesi günü yüzlerce kişi başkent sokaklarını doldurdu.

Eşcinsel karşıtı aktivistler, karşı grubun destekçilerine yumurta, işaret fişekleri ve taş attılar. Polis, şiddeti sona erdirmek için olaya copla müdahale etti ve düzinelerce kişiyi gözaltına aldı.

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