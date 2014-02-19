Eşcinsel sporcuların Rusya sınavı



Lezbiyen sporcular 90'lı yılların sonunda St. Petersburg'da gizli saklı bir araya geliyordu. Diğer Rus şehirlerinde de başka spor grupları oluşturulmuştu. Pek kullanılmayan alanları genellikle başka bahanelerle kiralayarak spor yapıyorlardı. Bazı sporcular da müsabakalara katılmak için Batı Avrupa'ya ya da ABD'ye seyahat ediyordu.

Almanya'nın Köln kentinde 2010 yılında düzenlenen Gay Games adlı etkinliğe Rusya'dan 52 lezbiyen ve gay sporcu katıldı. Rusya'ya döndüklerinde ise Lezbiyen Gay Biseksüel Transseksüel (LGBT) Spor Federasyonu'nu kurdular. Başkanları da artistik buz pateni sporcusu Konstantin Yablotskiy oldu.

Yablotskiy, "Biz siyasi bir oluşum değiliz, biz insan hakları örgütü de değiliz. Ancak elbette sporu gay ve lezbiyenleri güvenli bir ortamda bir araya getirebilmek için kullanıyoruz. Tüm dünyadan gelen 800 üye için 50'den fazla müsabaka organize ettik. Biz kimseyi protesto etmiyoruz, sadece hoşgörünün propagandasını yapıyoruz" diye konuşuyor.

"Sporcular korkuyor"

Devletten teşvik alamasalar da dernekleri Spor Bakanlığı'na kayıtlı. Etkinlikler, bağışlar ve aidatlarla düzenlenebiliyor. Ancak Konstantin Yablotskiy, Open Games sırasında yeni yasal düzenlemelerle ilgili bilgi de verecek. Örneğin cezaya tabi tutulmadan gökkuşağı bayrağının nasıl gösterilebileceği konusunda. Rusya'daki ayrımcılık nedeniyle yurtdışından bazı sporcular ise etkinliğe katılmayı son anda iptal etti.

Rusya'da bir Rus badminton oyuncusu, Rotterdam'daki yarışmada çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması üzerine reklam ajansındaki işini kaybetmişti. Başkan Konstantin Yablotskiy de defalarca hakarete uğradı. Peki Rusya'daki Open Games'e katılanlar yaşanan bu örneklere nasıl tepki gösteriyor?

Yablotskiy, "Bazıları korkuyor, bazıları da vize bürokrasisinden kaçıyor. Bütün müsabakalar kapalı salonlarda ve kapalı alanlarda yapılacak. Açık hava etkinliği yok. Ayrıca katılımcılar için koruma sağladık. İzleyicilerin de yarışlara izlemek için önceden internet sitemize kayıt yaptırması gerekiyor. Biz her tür provokasyondan kaçınmaya çalışıyoruz. Rusya'daki hayatımız şu anda böyle" diyor.

2010 Vancouver ve 2012 Londra olimpiyat oyunlarında eşcinsel sporcuların ve hayranlarının bir araya gelmesi için özel mekanlar oluşturulmuştu. Ancak Soçi Olimpiyat Oyunları'nda tartışmalı yasal düzenleme nedeniyle bu yapılamadı. Rus aktivistlerin Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'la yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı.

Yaygın homofobi

Rusya'daki bağımsız düşünce özgürlüğü enstisüsü Lewada Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, Rus halkının sadece yüzde 12'si gay ve lezbiyenleri kişisel olarak tanıyor. Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya uzmanı Peter Franck şunları söylüyor:

"Devlet bir mesaj veriyor: Siz bizdensiniz, diğerleri öteki. Homofobik bir toplumda böyle bir mesaj elbette eşcinsellere karşı sağcı radikalleri cesaretlendiriyor. Eşcinsellerin üzerine gitmek için gizlice bir araya geliyorlar. İntihar olayları var, kötü muamele vakaları var. Ve özellikle de kamusal alanda, örneğin bir Talkshow programında, insanlar daha önce hiç duyulmamış sözler sarfedebiliyor. Bu yasanın feci bir etkisi."

"Outsports" adlı internet sitesinin verilerine göre, 2 bin 500 olimpiyat sporcusundan sadece 6'sı eşcinsel olduğunu kamuoyu ile paylaştı ve bunlar arasında hiçbir erkek sporcu bulunmuyor. Konstantin Yablotskiy'nin amacı ise Soçi'de Moskova'da düzenlenecek olan Open Games'in reklamını yapabilmek. Bunun için bir elçi arayan Yablotskiy şimdiye kadar sadece Hollanda Spor Bakanı Edith Schippers'ten destek alabilmiş.