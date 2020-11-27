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Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal!

27 Kasım 2020 14:58

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir mektup daha yazarak, "Sende beni öldürtebilecek yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir mektup daha yayınladı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanırken, "Beni öldürtsene" demesi dikkat çekti.

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3. mektup şu şekilde: "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu Şahsım ile ilgili yine birşeyler zırvalamış. Bu Ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor, Evet Konuşuyor ama Bölücülerin ağzıyla konuşuyor. " Mafya bozuntusu 5 Paralık adam" ifadesini kullanmış.

Ona soruyorum.

Pkk ya, silahlı terör örgütlerine, Batıya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kiliçdaroğlu, Bu Millet Senin Kaç Paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyormusun ? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak pkk, silahlı terör örgütlerini ve fetöcüleri savunuyorsun?

Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD' ne şikayet ediyorsun. Adamlik parayla ölçülmez. Bu millet herşeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek varmı bay Kemal. Bu zorlu süreçte provakatörlük yapacağına Devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.

Zaten kardeşin bile söylüyor "AKLİ SAĞLIK SORUNLARI VAR" diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin."

Editörün notu: Yazım hataları düzeltilmemiştir, orijinal haliyle verilmiştir.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi. 

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi.

İki mektubun ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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