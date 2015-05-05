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Cahit Berkay, Berkin Elvan videosuyla ilgili ifade verdi

Suçlamaları reddeden Berkay, evladını kaybeden bir ailenin acısını hissetmeyi ve adalet talebine destek olmayı amaçladığını söyledi

05 Mayıs 2015 23:10

Cahit Berkay, "Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur" sloganı ile çekilen klipte yer alan 11 sanatçıya yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Evladını kaybeden bir ailenin acısını hissetmeyi ve adalet talebine destek olmayı amaçladığını söyleyen Berkay, Savcı Umut Tepe’ye verdiği ifadede suçlamayı reddetti. Halkı hükümete, kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtma, suç işlemeye tahrik suçlamalarını kabul edilemez bulduğunu belirten Berkay, klipte kullandığı cümlenin ‘Biz unutamıyoruz’ cümlesi olduğunu belirtti. 

Grup Yorum üyesinin talebini kabul ederek klipteki o cümleyi kullandığını kaydeden Berkay, klipte yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin ise bilgisi olmadığını ifade etti.

Gezi olayları sırasında yaralandıktan 9 ay sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için çekilen klipte yer alan sanatçılar hakkında açılan soruşturma kapsamında daha önce de klipte yer alan Tarık Akan, Şevval Sam, Mustafa Altıoklar, Levent Üzümcü, Efkan Şeşen de ifade vermişti.

 

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