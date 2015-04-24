Efkan Şeşen, Berkin Elvan videosuyla ilgili ifade verdi

Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümünde, “Berkin için 11 Mart’ta hayatı durdur” sloganı ile hazırlanan videoda yer alan 11 isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan müzisyen Efkan Şeşen, ifade vermek için adliyeye geldi. Şeşen, ifade vermesinin ardından, videoda yer aldığı için kendisine hakaret eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Şeşen: Benim söylediğim tek cümle, ‘Katilim nerede?’



İfade vermek için adliyeye gelen Şeşen’e sanatçı arkadaşları ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da destek verdi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Şeşen, hem ifade vereceğini hem de videoda yer aldıkları için kendileri hakkında hakaret ve tehdit içeren yazılar yazdıkları iddia edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"Toplumsal duyarlılığı artırmak için bazen böyle mizansenler yaparız. Ama oturun izleyin o mizansende nasıl bir suç var. Benim söylediğim tek cümle, ‘Katilim nerede?’ bizi bugün buraya getiren neden bu” diyen Şeşen, açılan soruşturmayla sanatçıların sindirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, "Biz hiçbir şey yapmayalım, emir kulu olalım istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Şeşen, açıklamasının devamında, "Bu ülkede 14 yaşında bir çocuğun kafasından vuran faillerin yargı önüne çıkarılmasını talep etmek kadar doğal birşey olabilir mi? Herkesin çocuğunun başına gelebilir, o zaman ne yapacağız, hakkımızı aramayacak mıyız” dedi.

Sanatçılar suç duyurusunda bulundu

Açıklamanın ardından Efkan Şeşen, İbrahim Karaca, Hüseyin Turan ve Selma Altın imzası bulunan sanatçılar, yazdıkları yazılarla kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri bazı gazeteciler hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Alenen hakaret”, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “Suç uydurma” maddelerini içeren suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Berkin Elvan ile ilgili soruşturmada bir ilerleme kaydedilmemesi, Türkiye’de tüm kesimlerde olduğu gibi sanatçılar üzerinde de adalet duygusunun rencide olmasına ve rahatsızlığa yol açmıştır. Berkin Elvan’ın katillerinin bulunması için herkes kendi dilinde itirazlarını dile getirmiştir. Sanat Meclisi içerisinde yer alan sinema sanatçıları kendi sanatları çerçevesinde bir video hazırlamışlardır. Bu videoda da yine kamuoyunca tanınan ve sevilen sanatçıların duyarlılık çağrılarına yer vermişlerdir. Bu kısa filmde yer alan sanatçılar daha sonra bir linç kampanyasının hedefi olmuşlardır.”