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'Berkin Elvan için hayatı durdur' çağrısı yapan ünlü isimlere soruşturma

Sanat Meclisi'nin hazırladığı Berkin Elvan videosunda yer alan ünlü isimler hakkında 'suç işlemeye teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı

21 Nisan 2015 21:27

Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanarak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın katil zanlılarının geçen zamana rağmen kimliğinin tespit edilemediğine dikkat çekmek amacıyla 'Sanat Meclisi' tarafından yayınlanan videoda yer alan ünlü isimler hakkında 'suç işlemeye teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yönetmen Mustafa Altıoklar ve oyuncu Levent Üzümcü savcıya ifade verdi.

Sanatçı ve aydınlardan oluşan "Sanat Meclisi" adlı grup, 11 Mart'ta, “Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur" sloganıyla bir video klip hazırlayıp yayınladı. Ancak çekilen video kliple ilgili olarak, 'Halkı sokağa çağırıyorlar' şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, aralarında Mustafa Altıoklar, Zuhal Olcay, Cahit Berkay, Hüseyin Turan, Grup Yorum üyeleri, Sinan Tuzcu, Bülent Emrah Parlak, Efkan Şeşen, Tayfun Talipoğlu ve Tarık Akan'ın da bulunduğu ünlü isimler hakkında 'suç işlemeye teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

 

Altıoklar ve Üzümcü ifade verdi

 

Soruşturma kapsamında, videoda yer alan ünlü isimlerden yönetmen Mustafa Altıoklar ve oyuncu Levent Üzümcü savcılığa giderek ifade verdi. Suçlamayı kabul etmeyen Altıoklar ve Üzümcü'nün, toplumsal duyarlılık kapsamında projede yer aldıklarını, kimseye eylem çağrısı yapmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

 

Klipte yer alan sanatçılar da açıklama yapmıştı

 

İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde 26 Mart'ta bir araya gelen Sanat Meclisi üyesi bir grup sanatçı ve aydın da, yaptıkları basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı gazetecilerin, yaptıkları yorumlarda ve haberlerde videodaki kişiler hakkında 'Halkı sokağa çağırıyorlar, Gezi'ye çağırıyorlar' ifadelerini kullandıklarını ve hakaret ettiklerini belirterek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etmişti.

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