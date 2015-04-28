Şevval Sam, Berkin Elvan videosuyla ilgili ifade verdi

Şevval Sam, "Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur" sloganı ile çekilen klipte yer alan 11 sanatçıya yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe'yle görüşen Sam'ın ifade işlemi yaklaşık yarım saat sürdü.

Sam, klipte sadece "Katilim nerede?" sorusunu sorduğunu belirterek, "Bana insani bir platformdan klipte oynamam için teklif geldi. Bir daha çocuklar ölmesin diye rol aldım. Kesinlikle provokasyon amaçlı yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.