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Tarık Akan: 'Berkin Elvan için hayatı durdur' demedim, 'katilim nerede' diye sordum

Tarık Akan, Sanat Meclisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

27 Nisan 2015 16:23

Ünlü oyuncu Tarık Akan, 'Berkin Elvan için hayatı durdur' çağrısı yapan Sanat Meclisi'ne 'suç işlemeye teşvik' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.  Akan ifadesinde, Berkin Elvan'ın katillerinin tespit edilip yargılanması için video klipte yer aldığını ve sadece 'Katilim nerede?' sorusunu sorduğunu, bunu da toplumsal duyarlılık kapsamında yaptığını, kimseye eylem çağrısında bulunmadığını söylediği öğrenildi.

 

DHA'da yer alan habere göre, sanatçı ve aydınlardan oluşan "Sanat Meclisi" grubu tarafından, "Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur" sloganıyla çekilen video klipte, 'Halkı sokağa çağırıyorlar' gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında Mustafa Altıoklar, Zuhal Olcay, Cahit Berkay, Hüseyin Turan, Grup Yorum üyeleri, Sinan Tuzcu, Bülent Emrah Parlak, Efkan Şeşen, Tayfun Talipoğlu, Tarık Akan ve Şevval Sam gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlere 'suç işlemeye tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Geçen hafta Yönetmen Mustafa Altıoklar, oyuncu Levent Üzümcü, müzisyen Efkan Şeşen gibi ünlü isimler soruşturma savcısına gelerek ifade vermişlerdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanatçılar, toplumsal duyarlılık kapsamında video klipte yer aldıklarını ve kimseye eylem çağrısı yapmadıklarını ifade etmişlerdi. Bugün de Ünlü Oyuncu Tarık Akan soruşturma savcısı Umut Tepe'ye ifade vermek için adliyeye geldi. Ünlü oyuncunun da ifadesinde, Berkin Elvan'ın katillerinin tespit edilip yargılanması için video klipte yer aldığını ve sadece "Katilim nerede?" sorusunu sorduğunu, bunu da toplumsal duyarlılık kapsamında yaptığını, kimseye eylem çağrısında bulunmadığını söylediği öğrenildi.

 

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