TRT, Berkin Elvan videosundaki oyuncuyu diziden çıkardı

Oyuncu Hamit Demir, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde hazırlanan videoda yer aldığı için TRT’de ekranlara gelen ve 13 bölüm oynadığı ‘Diriliş-Ertuğrul’ dizisinden kovuldu.

Kişisel Facebook hesabından paylaştığı mesajda, sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini kaydeden Demir, “İktidarın, bana kadar uzanan eli, sanırım bizi (tüm muhalifleri, bilim insanlarını, sanatçıları vs.) ‘işsiz/aç bırakarak terbiye etmeyi’ amaçlıyor” dedi.

Berkin Elvan için hazırlanan videoda yer almaktan dolayı ancak onur duyacağını vurgulayan Demir, “Hiçbir zaman ‘ayakkabı kutularım’ olmadığına göre, işsiz/aç kalmayı onlardan öğrenecek değilim ya” diye yazdı.

'Yukarıdan büyük tepki var'

BirGün gazetesinden Can Uğur’un sorularını yanıtlayan Demir, Berkin Elvan videosunun yayınlanmasının ardından iki ay boyunca kendisine herhnagi bir rol verilmediğini anlattı.

Dizinin yapımcısının, söz konusu videoda yer aldığı için kendisine ‘yukarıdan’ büyük bir tepki olduğunu menajerine ilettiğini aktaran Demir şöyle devam etti: “Ben de yaşananlardan ciddi biçimde rahatsız oldum. Bu durumla ilgili tavrımın değişmeyeceğini ilettim kendilerine. Son olarak da işime son verildiğini öğrendim. Herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Gerçeklerin yanında durmaya devam edeceğim.”