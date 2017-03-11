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Büyükçekmece Belediye Başkanı: Helikopterin çarptığı söylenen kulede iz yok!

"Sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor"

11 Mart 2017 00:46

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Büyükçekmece’de düşen helikopter ile ilgili olarak “Televizyon kulesi önünüzde, bir yere çarpsa iz olmaz mı? Bir iz olur, bir şey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" dedi. Televizyon kulesinde görevli Ramazan Atalay da helikopterin çarpmasına dair bir ses duymadığını belirtti ve “Bizim aktif çakar lambamız çalışıyor, tüm makinelerimiz aktif halde. En tepedeki lambamız çalışıyor, o esnada da çalışıyordu, ben kontrol ettim" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aygün, “Hemen olayın olduğu yerin güneyinde akaryakıt istasyonunun kameralarından alınan görüntüleri defalarca izledik bir şey çıkartamadık ondan, göremedik, anlayamadık bir türlü. Ama sonuçta sikorsky helikopter. 10 metre önümüzü göremediğimiz bir siste uçuyor, yüzde yüz görerek uçmuyor, aletle uçuyor. Bunun sonucu ancak kaza kriminal ekiplerinin çalışması ortaya koyacak. Televizyon kulesinin sağında, solunda, ortasında, uçtaki antende fiziki olarak bir şey göremedik. Ama sonuçta olsa da olmasa da burası bütün uçuş haritalarında yer alır. Bu kadar yoğun bir siste ben olsam uçmam ama nasıl bir uçuş yapmıştır bilmem. Bunların tamamı bilimle ortaya koyulacaktır. Yazık oldu" dedi.

“Sinek değil, helikopter”

Hasan Akgün, “Televizyon kulesi önünüzde bir yere çarpsa iz olmaz mı? Bir iz olur, bir şey olur. Sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor. Anteni de görüyorsunuz… Diyelim ki vurdu, o zaman kırılması lazım, bir şey olması lazım. Ben bilemiyorum, eğer çarpmışsa ortaya koyacaklardır" diye konuştu.

“Aktif çakar lambası çalışıyor”

Televizyon kulesinde görevli olan Ramazan Atay ise kazayı şöyle anlattı: 

“Yukarıda her hangi bir bulguya biz rastlamadık. Zaten en ufak bir şeyde yukarıda bir çıtırtı dahi olsa duyuyoruz. Kaza esnasında görevdeydim, hemen çıktım baktım dumanı gördüm. Ama kuleyle ilgili veya çarpmayla ilgili bir şey görmedim. Hemen yukarı çıktım zaten çok sis vardı sis dağıldıktan sonra baktım oraya herhangi bir şey görmedik. An itibariyle de bizimle alakalı bir şey gözükmüyor. Çakar lamba ile ilgili sorular doluşuyor. Bizim aktif çakar lambamız çalışıyor, tüm makinelerimiz aktif halde. En tepedeki lambamız çalışıyor, o esnada da çalışıyordu, ben kontrol ettim. Şu anda da aktif, öyle bir sıkıntımız yok. Kulemizde de kazayla ilgi hiçbir bulguya rastlamadık.

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