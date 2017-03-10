Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen kimdir?

İstanbul Büyükçekmece'de kuleye çarparak düşen Ezcacıbaşı Grubu'na ait Sikorsky S-76 tipi helikopterde, 5 kişi ile birlikte Vitra'nın Rusya Yapı Grubu Genel Müdürü Salim Özen de hayatını kaybetti.

Turkrus.com'un haberine göre, Özen'in, 4 Rus iş adamı konuğunu helikopterle fabrika gezisine götürdüğü belirtildi.

Salim Özen kimdir?

48 yaşındaki Salim Özen, evli ve iki çocuk babasıydı.

10 yıla yakın süredir Rusya'da görev yapan Salim Özen, geçen yıl sonunda Moskova'daki görev süresini tamamlayarak İstanbul'a, merkeze dönme kararı almıştı. Ancak ailesini İstanbul'a yerleştiren Salim Özen, Moskova'daki görevini devralacak bir genel müdür atanana kadar "geçici görevle" devam etme kararı almıştı.

Özen, Moskova'daki görevinden önce Eczacıbaşı Grubu'nın İrlanda'nın başkenti Dublin'de genel müdürlüğünü yapmıştı.

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada: