İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü; 7 kişi öldü!

İstanbul Büyükçekmece'de bir helikopter, televizyon kulesi olarak bilinen kuleye çarparak düştü.

DHA'nın haberine göre, Bilecik'in Bozhöyük ilçesine gitmek üzere saat 11.15'te Atatürk Havalimanı'ndan havalanan helikopter, 11.20 sularında 250 metre yüksekliğindeki kuleye çarparak düştü. Kaza sonrası alev topuna dönen helikopterin pilotları Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut'la birlikte helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterden sağ kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Topbaş, “Helikopter kazası yaşandı ve o kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve bağlı oldukları firmalara başsağlığı diliyorum” dedi.

Helikopterin düşme anı kamerada:

Düşen helikopterin pilotunun telsizine gelen son sözler:

Kazanın hemen ardından olay yeri görüntüleri:

Ezacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen Sikorsky S-76 tipi sivil helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcu bulunurken, 4 yabancı yolcunun Rus vatandaşı olduğu belirtildi. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga'nın bulunduğu bildirildi.

Helikopterin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri:

Görgü tanığı kaza anını böyle anlattı:

E-5 trafiğe kapatıldı

Görgü tanıkları, helikopterin kuleye çarptıktan sonra parçalandığını ve E-5'e düştüğünü ifade etti. Kazanın bölgede etkili olan sis nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi. Kaza sonrası E-5 trafiğe kapatıldı.

Vali Şahin'den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerinden yaptığı açıklamada, savcılığın soruşturmayı sürdürdüğünü belirterek, kazanın nedeninin belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar, bugün saat 11.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir şirkete ait helikopter, 11.20 sıralarında bulunduğumuz mevkide, Büyükçekmece ilçemizin sınırları içerisinde, şu anda nedenleri henüz belli değil, E-5'te düşmüş durumda. İlk tespite göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen teknik raporlara göre detaylarını açıklayacağız.

Savcılık soruşturmayı yürütüyor, ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Bazı duyumlar alıyoruz ama nedenler teknik incelemelerle belli olacak. Şu anda söyleceğimiz bilgiler eksik olabilir, yanlış olabilir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında bu kadarla yetinelim.

Şu anda bizde olan bilgi 5 kişi olduğu yönünde. Diğer belgelere bakılarak kesin sayı o zaman belli olacak. Adli Tıp da bir taraftan çalışıyor, onunla ilgili bilgi de verilecek. Bilecik'e gittiği yolunda bilgi var, Eczacıbaşı'na ait olduğu söyleniyor ancak şirketten bize bir bilgi intikal etmedi. Başsavcımız ve savcımız burada çalışıyorlar."

Bülent Eczacıbaşı'ndan ilk açıklama

Vasip Şahin'le birlikte olay yerinde bulunan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, kazaya ilişkin olarak, düşen helikopterde yöneticilerinin bulunduğunu belirterek, şunları şöyledi:

"Ayrıntılar hakkında şu anda hiçbir fikrimiz yok. Kaza nasıl oldu, neden ortaya çıktı bilmiyoruz. Bir yöneticimiz vardı, bir Rusya'daki tesislerimizin yöneticisi olan arkadaşlarımız vardı. Rus müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Atatürk Havalimanı'ndan kalktı helikopter. Sanıyorum Bozhöyük'e gidiyordu."

Kaza yerinden fotoğraflar