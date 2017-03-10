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Helikopterden kopan parça D-100’de ilerleyen otomobilin üzerine düştü

Düşen helikopterde 7 kişi vardı

10 Mart 2017 17:05

D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Enver Alas ve Akın Çeliktaş'ın haberine göre, otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.

İstanbul'dan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek üzere 2 pilot ve 5 yolcusuyla havalanan Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter, kısa süre sonra Büyükçekmece'de düştü.

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada:

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D100EdirneİstanbulotomobilhelikopterBilecikBozüyük ilçesi

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