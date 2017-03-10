T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bülent Eczacıbaşı: Düşen helikopterde bir yöneticimiz ve 4 Rus müşterimiz vardı

"Helikopter Bozhöyük'e doğru gidiyordu"

10 Mart 2017 16:21

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, şirketlerine ait Sikorsky S-76 tipi helikopterin Büyükçekmece'de kuleye çarparak düşmesi sonrası kazanın gerçekleştiği yere gitti. Düşen helikopterde yöneticilerinin bulunduğunu belirten Eczacıbaşı, "Rus müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Sanıyorum Bozüyük'e gidiyordu" diye konuştu. 

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, Ezacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen Sikorsky S-76 tipi sivil helikopterde 2 pilot, 4 Rus ve 1 Türk yolcu vardı. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır VaninIgor KocherginLuidmina ChurovaElena Badraga'nın bulunduğu bildirildi.

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada:

İstanbul Valisi Vasip Şahin'le birlikte kameraların karşısına çıkan Bülen Eczacıbaşı'nın açıklaması şöyle:

"Ayrıntılar hakkında şu anda hiçbir fikrimiz yok. Kaza nasıl oldu, neden ortaya çıktı bilmiyoruz. Bir yöneticimiz vardı, bir Rusya'daki tesislerimizin yöneticisi olan arkadaşlarımız vardı. Rus müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Atatürk Havalimanı'ndan kalktı helikopter. Sanıyorum Bozüyük'e gidiyordu."

Kazanın hemen ardından olay yeri görüntüleri:

ETİKETLER

Bülent EczacıbaşıRusyamüşterihelikopterkazaölü

İlgili Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü; 7 kişi öldü!

"Düşen helikopterden sağ kurtulmak imkânsız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24