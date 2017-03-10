Bülent Eczacıbaşı: Düşen helikopterde bir yöneticimiz ve 4 Rus müşterimiz vardı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, şirketlerine ait Sikorsky S-76 tipi helikopterin Büyükçekmece'de kuleye çarparak düşmesi sonrası kazanın gerçekleştiği yere gitti. Düşen helikopterde yöneticilerinin bulunduğunu belirten Eczacıbaşı, "Rus müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Sanıyorum Bozüyük'e gidiyordu" diye konuştu.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, Ezacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen Sikorsky S-76 tipi sivil helikopterde 2 pilot, 4 Rus ve 1 Türk yolcu vardı. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga'nın bulunduğu bildirildi.

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada:

İstanbul Valisi Vasip Şahin'le birlikte kameraların karşısına çıkan Bülen Eczacıbaşı'nın açıklaması şöyle:

"Ayrıntılar hakkında şu anda hiçbir fikrimiz yok. Kaza nasıl oldu, neden ortaya çıktı bilmiyoruz. Bir yöneticimiz vardı, bir Rusya'daki tesislerimizin yöneticisi olan arkadaşlarımız vardı. Rus müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Atatürk Havalimanı'ndan kalktı helikopter. Sanıyorum Bozüyük'e gidiyordu."