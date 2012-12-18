Burhan Kuzu: Özal'a gecenin 3'ünde kolayı kim verdi?

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümün şüpheli olduğunu belirterek, “Kendisine 03.00'te kola veriliyor. Kolayı veren görevlilerden biri Kanada'ya diğeri Honduras'a kaçıyor. Bu iki ülkenin de Türkiye ile yardımlaşması yok. Kolayı kim verdi?” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün şüpheli olduğunu söyledi. O dönemde çalışan iki köşk görevlisinin Kanada ve Honduras’a kaçtığını hatırlatan Kuzu, 1993 yılınıTürkiye’nin en karanlık tarihi olarak nitelendirdi.Kuzu, Özal’ın ölümünün yeterince araştırılmadığını savundu.

Kuzu,Özal’ın siyasetin kirlendiğini düşündüğünü anlattı ve yeni bir parti kurmak için çalışmalar yaptığına dikkat çekti. “Sohbet ettim onunla. Havaalanı’nda bana ‘Keşke siyaseti değiştirebilseydik’ dedi ve cebinden bir liste çıkardı. Yeni bir siyasi oluşum içindeyim. Seni de o listeye dahil ettim sakın geri çevirme dedi’. Özal ve Kahveci’nin öldürüldüğünü düşünüyorum' dedi.



'Kardeşi konuyu kapatın dedi'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk siyasi tarihinin en karanlık yıllarının 1993 ve 2007 yılları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''1950 öncesini dikkate almayalım, orası ayrı bir tablo. JİTEM mi dersiniz, Ergenekon'un bir alt grubu mu dersiniz? Bilemem ama bakın, hepinizin bildiği 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu, 5 Şubat 1993 Adnan Kahveci'nin Bolu Gere'de yolundaki kazası, 17 Şubat 1993 Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi ve kaza, 17 Nisan 1993 Özal'ın ölümü, 2 Temmuz 1993 Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılarak diri diri öldürülmesi, 5 Temmuz 1993 Başbağlar olayı 33 vatandaşın öldürülmesi, 22 Ekim 1993 Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastı, 4 Kasım 1993 Binbaşı Cem Ersever'in öldürülmesi...''

Kuzu, 2007'de de Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı, Trabzon'da dini liderin öldürülmesi, Malatya olayları gibi benzer olaylar görüldüğünü belirterek, bunların AK Parti hakkında açılan kapatma davasında delil olarak gösterildiğini söyledi.

Kuzu, ''AK Parti günah keçisi olarak kabul edildi. Şimdi Ergenekon yargılanmasına baktığınız zaman işin çehresinin değiştiğini görüyorsunuz'' diye konuştu.

Uğur Mumcu'nun cenazesinde ''kahrolsun şeriat'' diye yürüyenlerin, ''bu işi İslamcılar yaptı'' diyenlerin bugün yazdıkları kitaplarda, işin daha farklı bir konumda olduğunu, işin arkasında daha büyük güçlerin olduğunu yazmak durumunda kaldıklarını ifade eden Kuzu, şöyle devam etti:

''Adnan Kahveci olayı durup dururken gündeme gelmedi. Özal çok yakından tanıdığım bir liderdir. Kendisinin vefatıyla alakalı olaylar o günden bugüne hiç kesilmedi. Olayların seyri de hep şüphe çekiyor. Normal ölüm de olabilir ama olaylara baktığınız zaman, Kartal Demirağ meselesinde kurşun isabet etmiyor, o bir takdiri ilahi ama ondan sonra Korkut Özal'ın bana söylediği, (Turgut abi, bu işin üzerine gidelim dediğimde, 'sakın ha bu işi kurcalamayın işin içerisinde o günün MGK üyelerinin bile bulunduğunu', dolayısıyla bu işin devlete zarar vereceğini söyleyerek konuyu tamamen kapatmamızı istedi) demişti.

'O kolayı kim verdi'

Ayrıca Özal'ın vefatı ve onun arkasından yaşananlar, adli tıp raporuna bakıyorsun, 16 Nisan günü gece Semra hanım rahatsızlanıyor. Kardiyolog doktor geliyor, sanki Özal için gelmiş zannediyorsunuz, muayene ediyor Semra hanımı 'normale döndü' diyor. O gün saat 4'te yatıyor, 8.5'ta kalkıyor, gece saat 3'te bir kola veriliyor. Bu kolayı veren görevlilerden biri Kanada'ya diğeri Honduras'a kaçıyor. Bu iki ülkenin de Türkiye ile yardımlaşması yok.

Bu çok planlı ve projeli bir şekilde oluyor. GATA hazırlanıyor. GATA'ya gidiyor araç, aracı döndürüyorlar Hacettepe'ye, doğru çocuk bölümüne, arkasından yanlış geldik, büyüklerin bölümüne. Alınan kanın kaybolması. Olaylar zinciri birbirini kovalıyor.''

Söz konusu bilginin başkalarında da olduğunu belirten Kuzu, ''Gece saat 03.00'te kolayı kim verdi? Bu önemli. O isimlerin kim olduğunu bilmiyorum ama bunlar mutlaka biliniyordur. Bunları araştırmak lazım. ortalığı karıştırmak gibi bir niyetimiz olamaz, ipuçları vermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

'Sapasağlam dipdiri adamadı'

Kuzu, Turgut Özal'la en son görüşmesinin vefatından 21 gün önce olduğunu belirtti.

''Sapasağlam dipdiri adamdı'' diyen kuzu, Özal'la İstanbul'da bir otelde bir araya geldiklerini söyledi.